OPEP no logra reducir inventarios... pero de todos modos, está ganando

A primera vista, los recortes de la OPEP no han funcionado: los inventarios mundiales de petróleo se mantienen muy por encima de los niveles normales.



Pero la estrategia marcó una diferencia en lo que realmente importa: engrosó las arcas de los ministerios de finanzas de Bagdad a Caracas.



El renovado flujo de petrodólares explica por qué Arabia Saudita y Rusia han convencido, en gran medida, a todos los demás participantes en el acuerdo para que se amplíen los recortes de producción durante otros nueve meses, hasta el final de marzo de 2018.



"No se equivoquen, se trata de ingresos petroleros", dijo Bhushan Bahree, director primero de la firma consultora IHS Markit. "El resultado para los productores de petróleo comienza, sin que haya nada para sorprenderse, con un signo de dólar y termina en miles de millones".



La Agencia Internacional de Energía (AIE), que asesora a países ricos sobre la política petrolera, dijo a principios de este mes que la OPEP tiene una "motivación económica para ampliar los recortes de suministro".



La AIE calcula que el cartel ganó casi 75 millones de dólares adicionales por día en el primer trimestre de este año respecto del último trimestre de 2016, a pesar de que colectivamente redujo la producción a 31.9 millones de barriles diarios, de 33.3 millones.



IHS Markit dijo que Rusia, el país más grande fuera del cartel en unirse a los recortes, también ganó más.



La OPEP y sus aliados creen que pueden seguir ingresando más al tiempo que extraen menos. Incluso aquellos países que cuestionan si una extensión puede reequilibrar el mercado y reducir existencias elevadas no se oponen a una prórroga.



Si bien los ministros del petróleo tienen una sensación de derrota en su batalla contra el exceso de suministros, los ministros de finanzas están contentos, dijo un delegado de la OPEP.



El crudo Brent, el referente mundial, ha pasado de 46 a 54 dólares por barril desde que el acuerdo para reducir la producción en un total de 1.8 millones de barriles por día que se decidió, por primera vez, en las últimas semanas del año pasado.