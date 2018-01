Mezcla mexicana inicia el año al alza y se acerca a nivel de 57 dpb

La mezcla mexicana de exportación arrancó el 2018 con una ganancia de 53 centavos frente a la última cotización del año anterior, para situarse en 56.72 dólares por barril, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex).



El movimiento del petróleo mexicano estuvo a contracorriente del comportamiento de los principales crudos internacionales.



De acuerdo con un análisis de Banco Base, los principales petróleos finalizaron la sesión con pérdidas marginales, luego de alcanzar niveles no vistos desde la primera mitad de 2015 durante la jornada.



El crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) terminó operaciones con una reducción de cinco centavos y se ofertó en 60.37 dólares por barril, en tanto que el Brent perdió 30 centavos, para ubicarse en 66.57 dólares.



En la primera sesión del año, los precios del hidrocarburo subieron impulsados por los enfrentamientos civiles en Irán, los cuales amenazaban con dañar la oferta de crudo del país, aunado a los recortes en la producción que mantienen la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados.



No obstante, tras alcanzar los niveles máximos, el precio del crudo comenzó a corregirse a la baja para finalizar la jornada en terreno negativo.



Los especialistas destacaron que aunque se empieza a observar una mayor liquidez en los mercados financieros globales, ésta continúa siendo baja, por lo cual no se descartan cambios importantes en las cotizaciones de los commodities.



Los participantes del mercado estarán atentos a la publicación de los indicadores semanales de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos para continuar especulando en torno a los fundamentales de oferta y demanda del petróleo.



De hecho, la atención de los analistas estará en el dato de producción de crudo y de los inventarios de gasolinas, ya que ese anticipa una mayor reducción de los inventarios estadounidense por el cierre de año.



Elaborada con información de Notimex