Por altos inventarios, crudo mexicano acecha con romper los 40 dpb

El precio de la mezcla de exportación de Pemex ligó su cuarta caída y concluyó en el nivel más bajo de casi cuatro meses influida por los altos inventarios en Estados Unidos.



El importe del hidrocarburo perdió 0.89 por ciento, o 36 centavos, para ubicarse en los 40.11 dólares por barril, el nivel más bajo desde el 29 de noviembre.



En estas cuatro jornadas, el producto de Pemex ha perdido 3.05 por ciento, equivalentes a 1.26 dólares, pero medido en lo que va del mes, pierde 12.84 por ciento, al pasar de los 46.02 al actual precio, provocado por los altos inventarios globales, principalmente la incesante acumulación en este año de Estados Unidos.



El promedio del precio en el mercado internacional, en lo que va de este 2017, es de 44.67 dólares, cuando el promedio previsto en la Ley de Ingresos para este año en 42 dólares.

Una caída por debajo del promedio previsto por el gobierno será compensado por las coberturas petroleras, aunque ese dinero no pertenecerá a Petróleos Mexicanos, por lo que del lado del negocio empresarial, los números no favorecerían a la empresa propiedad del estado mexicano.



LA JORNADA Y SUS IMPLICACIONES

​

Para el sector energético, los precios de los crudos van en picada y por el momento no hay que cambie esa negra tendencia.



Hoy el Departamento de Energía de Estados Unidos dio su informe semanal de inventarios, el cual no fue favorable para el mercado petrolero. Las existencias llegaron a una marca de 533 millones 110 mil barriles, un ascenso de 4.95 millones de toneles, cuando lo estimado por las encuestas eran 1.77 millones. Además, la producción de crudo llegó a un máximo de 13 meses, con 9.13 millones de barriles por día.



El reporte de la dependencia deja tres cosas implícitas que se pueden leer en el fondo de su reporte semanal.



1.- Que sus productores han aprovechado el momento de los precios que habían regresado por encima de los efímeros 50 dólares. Ya que todo indica, si es que no existe un factor pronto que los haga recuperarse, que el Brent caerá por debajo de dicho nivel.



2.-Parece ser que, Estados Unidos ha contado con que los precios del petróleo se encarecerían, porque no ha dejado de aumentar sus reservas, las que habían cedido un tiempo atrás, ante precios más bajos.



3.- Los dos puntos anteriores están bloqueando los esfuerzos de la OPEP por equilibrar los fundamentos del mercado energético, y las cotizaciones lo están revelando.



En el mercado de materias primas de Nueva York, el precio del WTI descendió 0.41 por ciento a los 48.04 dólares, cerca de su mínimo desde el 29 de noviembre.



En tanto, en la plaza de Londres, el importe del Brent descendió 0.63 por ciento a los 50.64 dólares, acechando romper el soporte de 50 unidades por primera vez en casi cuatro meses.



Los inventarios globales continúan estando en niveles récord, no sólo los de Estados Unidos, lo que podría provocar que la OPEP tome nuevas medidas en su siguiente junta en mayo, pero por ahora, las pizarras se mantendrán en estos niveles.