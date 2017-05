Londres se desmarca de bolsas europeas y cierra semana en alza del 1%

La mayoría de las bolsas europeas cayeron al final de la sesión, exceptuando Londres y Suiza, extendiendo su descenso por segunda semana consecutiva, en momentos en que los declives del día anterior en los precios del crudo lastraron a los valores ligados a la energía.



El barril de crudo está a punto de cerrar co un declive semanal después del desplome de los precios en la sesión previa, el más grande de tres semanas, después de que la OPEP acordara prolongar los recortes de suministro durante nueve meses.



El índice Stoxx Europe 600 cayó 0.2 por ciento al cierre, también lastrado por las pérdidas en las acciones bancarias.



El índice británico FTSE registraba un comportamiento mejor que el resto de los selectivos europeos, al cerra en alza de 0.40 por ciento después de que la libra esterlina alcanzara un mínimo de un mes.



La moneda británica caía 1.20 por ciento (1.2786 unidades por dólar), después de que un sondeo de YouGov publicado el jueves mostró que la ventaja de la primera ministra británica, Theresa May, se redujo a sólo 5 puntos porcentuales sobre sus opositores Laboristas a menos de dos semanas de las elecciones generales.



Sin resultados corporativos en la agenda del viernes, los inversores mantendrán su atención a Sicilia, Italia, donde los líderes del G-7 se reunirán para discutir temas como el comercio y el cambio climático. A la cumbre asiste por primera vez el presidente estadunidense Donald Trump.



En el sector financiero, las acciones de los bancos italianos Intesa Sanpaolo, Mediobanca y UniCredit recortaron pérdidas, mientras que Deutsche Bank, Bank of Ireland y Lloyds estuvieron entre los valores más castigados.



Por su parte, el sector de energía fue el que más bajó, con un descenso de más del 1 por ciento ante la caída de los precios del petróleo de la sesión previa como respuesta inicial a la decisión de la OPEP de extender los recortes de la producción hasta marzo del 2018. Royal Dutch Shell y Total cayeron un 0.6 por ciento.



Los precios del crudo se recuperaban en parte de las caídas del jueves. El Brent de Londres avanza 0.95 por ciento a 51.95 dólares, mientras que el WTI de Nueva York sube 1.3 por ciento, hasta los 49.53 dólares.



A continuación la cierre de las principales bolsas europeas:



BOLSA INDICE CIERRE PUNTOS PORCENTAJE V.SEMANAL



Londres FTSE-100 7,547.50 +29.79 +0.40% +1.03%



París CAC-40 5,330.82 -6.34% -0.12% +0.12%



Frankfurt DAX 12,599.00 -22.72 -0.18% +0.99%



Zúrich SMI 9,042.03 +6.94% +0.08% +0.25%



Madrid IBEX-35 10,901.00 -36.70 -0.34% +0.60%



Milán MIB Index 21,205.50 -86.22 -0.40% -0.16%



Lisboa PSI-20 5,226.58 -18.22 -0.35% +0.99%