Bolsas europeas abren al alza; a prueba, optimismo con el que iniciaron el año

MADRID.- Las bolsas europeas abrieron con alzas este viernes en espera de datos económicos fuertes, como la inflación de la Eurozona y el desempleo en Estados Unidos, que darán una señal sobre el estado actual de la economía global.



Ante el eufórico inicio de enero, los principales mercados financieros ponen a prueba el optimismo con el que ha comenzado 2018 y mantienen fuerte la racha alcista



El índice Stoxx Europe 600, que agrupa a las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de renta variable de 18 países europeos, subió 0.21 por ciento para ubicarse en 394.53.



El optimismo por los datos económicos es el motor de la renta variable mundial. China, Europa y Estados Unidos confirman la recuperación económica de todo el planeta.



Después de una semana positiva de datos económicos globales que impulsaron a los mercados, el enfoque de los inversionistas ahora se concentra en los datos del mercado laboral estadounidense que se han reportado.



En Europa, las cifras de inflación de la Zona del Euro también influirán.



"La fortaleza continua en la economía global, lo que deberá impulsar otro año de crecimiento sincronizado de ganancias por acción, y se espera que todas las regiones reporten ganancias", señalaron los estrategas de Citigroup Inc., incluido Robert Buckland.



"Un aumento general del 12 por ciento en las ganancias corporativas debería proporcionar un viento de cola continuado para las acciones globales en los próximos 12 meses", señalaron los analistas, de acuerdo con un reporte de Bloomberg News.



"Las subidas generalizadas en los índices han conseguido dar continuidad al giro alcista que vimos el miércoles y que ha llevado a los índices a recuperar claramente los soportes que se perdieron en la última sesión del año", explican los expertos de Ecotrader.



"Esto es algo positivo de cara a las aspiraciones alcistas, pero todavía no es definitivo para que se anule el riesgo bajista de asistir a una consolidación mayor", advierten los citados analistas.



Uno de los valores estrella de la semana en Europa, Norwegian Air Shuttle, amplía su escalada con el estímulo de la publicación de unas cifras de tráfico aéreo mejores de lo esperado en diciembre.



Las acciones de la aerolínea rozan de nuevo 10 por ciento de revalorización, en línea con el rally de 8.6 por ciento con el que inició 2018, cuando Bank of America enfrió los temores sobre su situación financiera



El euro continúa siendo el principal problema para las bolsas europeas, pues daña la capacidad competitiva de los exportadores. La moneda única se mantiene con claridad por encima de los 1.20 dólares, niveles récord de finales de 2014.



A continuación, la apertura de las principales bolsas europeas:



Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 7,705.34 +9.46 +0.12%

París CAC 40 5,435.37 +21.68 +0.40%

Frankfurt DAX 13,255.50 +87.61 +0.67%

Zurich SMI 9,546.74 +37.46 +0.39%

Madrid Ibex-35 10,361.40 +47.00 +0.46%

Milán MIB Index 22,596.08 +83.95 +0.37%

Lisboa PSI-20 5,633.24 +10.52 +0.19%