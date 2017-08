Bolsas de Asia rebotan junto al dólar por menor tensión política

TOKIO.- Las bolsas de Asia y el dólar rebotaban este martes luego de que el líder de Corea del Norte indicó que retrasará los planes de disparar misiles cerca del territorio estadounidense de Guam, lo que alivió la tensión.



El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón ganaba 0.3 por ciento y las acciones en Australia avanzaban 0.4 por ciento. Los mercados de Corea del Sur estaban cerrados por un feriado nacional.



El índice de la bolsa de Tokio cortó una racha de cuatro días de pérdidas, después de que disminuyeron las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte.



El aumento de las acciones japonesas se produjo después de que el Nikkei perdió más de 500 puntos en los cuatro días de negociación anteriores.



El Nikkei de 225 acciones, principal indicador de la Bolsa de Valores de Tokio, cerró sus operaciones con ganancia de 216.21 puntos (1.11 por ciento), para ubicarse su principal indicador en 19 mil 753.31 unidades, tras caer 1.0 por ciento el día anterior para alcanzar su nivel de cierre más bajo desde el 2 de mayo.



En tanto, la Primera Sección del Indice de Precios (Topix) ganó 17.15 puntos y se ubicó en mil 616.21 unidades, mientras la Segunda Sección subió 91.17 puntos y se colocó en seis mil 469.40 unidades, informó este martes la agencia japonesa de noticias Kyodo.



"Las preocupaciones sobre un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte no han desaparecido por completo, pero el mercado parece estar asentado ahora", dijo Masashi Oda, gerente general del departamento de inversiones estratégicas de Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.



El líder norcoreano, Kim Jong-un, recibió un reporte de su Ejército sobre sus planes de lanzar cuatro misiles cerca de Guam y dijo que observaría las acciones de Estados Unidos durante un tiempo antes de tomar una decisión, informó el martes la agencia oficial de noticias KCNA.



En China las bolsas avanzaron, pero una débil confianza redujo las alzas iniciales, aunque las ganancias de los bancos comerciales ayudaron a respaldar a los valores del sector.



El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen subió 0.3 por ciento, a tres mil 706.06 puntos.



Los principales indicadores chinos cerraron este martes al alza, en donde el Shanghai Composite Index sumó 13.90 puntos, 0.43 por ciento, para cerrar en tres mil 251.26 unidades, mientras el Shenzhen Component Index avanzó 39.98 puntos, 0.38 por ciento, para ubicarse en 10 mil 559.78 enteros, informó la agencia Xinhua.



"Vimos un fuerte repunte ayer y esto continuó en la sesión de la mañana, pero no hay factores destacados que apoyen unas mayores ganancias", dijo Wang Jun, analista de First Capital Securities.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



Bolsa Indice Anterior Actual Variación pts. Variación %

Tokio Nikkei 225 19,537.10 19,753.31 +216.21 +1.11%

Hong Kong Hang Seng 27,250.23 27,174.96 -75.27 -0.28%

Shanghai S. Composite 3,237.36 3,251.26 +13.90 +0.43%

Singapur Straits Times 3,308.69 3,294.93 -13.76 -0.42%

Seúl Kospi 2,319.71 2,334.22 +14.51 +0.63%

Sydney All Ordinaries 5,778.63 5,803.99 +25.36 +0.44%



Con información de Reuters y Notimex.