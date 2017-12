Bolsas de Asia cierran en rojo, excepto Tokio que sale victorioso

Las acciones japonesas cerraron este miércoles con una leve alza ya que la fortaleza en el sector financiero compensó la liquidación en los papeles de constructoras, que se produjo ante el escándalo por un presunto fraude en licitaciones.



Asimismo, la bolsa de Tokio se apoyó de un yen débil que beneficia al sector exportador, incluidos los fabricantes de automóviles y empresas de electrónica, compensando la venta temprana de una caída en las acciones de Estados Unidos.



El promedio Nikkei ganó 0.1 por ciento a 22 mil 891.72 puntos tras operar durante buena parte de la sesión en terreno negativo.



En tanto, la Primera Sección del Indice de Precios (Topix) ganó 5.98 puntos y se ubicó en mil 821.16 unidades, mientras la Segunda Sección avanzó 38.99 puntos y se colocó en siete mil 216.14 unidades, informó este miércoles la agencia japonesa de noticias Kyodo.



En contraste, los principales indicadores chinos cerraron a la baja, en una sesión de poco volumen y ante una menor liquidez en el sistema bancario luego del alza de la tasa interbancaria referencial del país.



El índice Shanghai Composite Index perdió 0.27 por ciento, para cerrar en tres mil 287.61 unidades, mientras el Shenzhen Component Index cayó 0.65 por ciento, para ubicarse en 11 mil 3.33 enteros.



Se ha observado un incremento en la Tasa Ofrecida Interbancaria de Shanghái (Shibor), considerada la tasa interbancaria referencial.



La Shibor a tres meses llegó el miércoles al 4.8559 por ciento, su cota más alta desde abril de 2015.



Destacaron las ganancias en las firmas financieras que fueron impulsadas por rendimientos más altos para la deuda del Tesoro estadounidense dado que esas empresas invierten en productos de alto rendimiento, como los bonos extranjeros.



Mitsubishi UFJ Financial Group avanzó 2.1 por ciento y Dai-ichi Life Holdings un 2.5 por ciento.



Por el contrario, el sector de la construcción bajó 0.7 por ciento. Taisei Corp cedió 2.7 por ciento luego que el diario financiero Nikkei reportó que la firma le pidió a su rival Obayashi Corp que no participara en una licitación para trenes de levitación magnética.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



Bolsa Indice Cierre Puntos Porcentaje



Tokio Nikkei 225 22,868.00 22,891.72 +23.72 +0.10%



Hong Kong Kong Hang 29,253.66 29,234.09 -19.57 -0.07%



Shanghai S. Composite 3,296.54 3,287.61 -8.93 -0.27%



Singapur Straits Times 3,404.47 3,394.87 -9.60 -0.28%



Seúl Kospi 2,478.53 2,472.37 -6.16 -0.25%



Sydney All Ordinaries 6,163.23 6,167.94 +4.71 +0.08%