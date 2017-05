Bolsa mexicana recupera algo de lo perdido en la semana

La Bolsa Mexicana se Valores se recuperó este viernes en línea con los mercados externos, por compras de oportunidad después de una fuerte caída en la víspera debido a la incertidumbre política en Estados Unidos y Brasil.



Analistas dijeron que un avance en los precios internacionales del petróleo y mejores perspectivas sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) también ayudaron a disipar el nerviosismo de los inversores.



El referencial índice IPC repuntó un 1.54 por ciento, a 49 mil 67.47 puntos, desde su menor nivel desde mediados de marzo.



Los títulos del gigante de las telecomunicaciones América Móvil encabezaron las alzas con un 4.23 por ciento más, a 14.78 pesos, seguidos por los del minero Grupo México que subieron un 4.90 por ciento, a 53.27 pesos.



La Bolsa anotó su mayor avance diario desde el 24 de enero, cuando ganó un 2.2 por ciento.



En las tres sesiones previas, la plaza acumuló una pérdida del 2.7 por ciento.



En la semana, la Bolsa mexicana bajó 0.73 por ciento.



Mientras que Wall Street cerró con alzas este viernes, pero lejos de los máximos intradiarios, tras dos nuevos reportes relacionados con una investigación federal en Estados Unidos sobre la posible coordinación entre Rusia y el comité de campaña del presidente Donald Trump.



Un asesor de alto rango de la Casa Blanca es una "persona de interés" en la investigación sobre posibles vínculos de la campaña con Rusia, informó este viernes el diario Washington Post, citando a gente con conocimiento del tema.



En tanto, el diario New York Times reportó que Trump dijo a funcionarios rusos en la Casa Blanca que el despido del director del FBI James Comey alivió una "gran presión" de la investigación en curso. El Times citó un documento que resume el encuentro.



"Estoy seguro que parte (de los movimientos) se relaciona a eso, y el hecho de que Trump va a estar fuera del país y nadie está muy seguro de qué va a hacer", dijo Paul Nolte, gerente de cartera en Kingsview Asset Management en Chicago. Sin embargo, agregó que el mercado no parece demasiado preocupado debido a que los principales índices siguen en territorio positivo.



Trump inició el viernes su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder, que la Casa Blanca espera que sirva para dejar atrás las controversias locales.



Si bien Wall Street cerró con alzas, no logró recuperar todo el terreno que perdió tras la fuerte liquidación del miércoles, luego de reportes de esta semana de que Trump intentó interferir en la investigación federal.



Los inversores han estado siguiendo de cerca los acontecimientos en Washington, debido a que temen que Trump no pueda cumplir sus promesas de campaña de estímulo fiscal y reforma tributaria. Muchos inversores consideran a esos compromisos como una razón clave para el repunte posterior a la elección.



El Promedio Industrial Dow Jones subió 141.82 puntos, o un 0.69 por ciento, a 20 mil 804 puntos, mientras que el índice S&P 500 ganó 16.01 puntos, o un 0.68 por ciento, a 2 mil 381 unidades. En tanto, el índice Nasdaq Composite subió 28.57 puntos, o un 0.47 por ciento, a 6 mil 83 unidades.



Los tres acumularon pérdidas en la semana, el Dow jones y el S&P bajaron un 0.4 por ciento y el Nasdaq cedió un 0.6 por ciento.