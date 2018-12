Bolsa mexicana inicia semana con bajas; Wall Street pierde por Apple

CIUDAD DE MÉXICO.- La Bolsa mexicana opera este lunes en terreno negativo contagiada por el desempeño que muestran otras plazas en el mundo ante las preocupaciones sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China, sumado a los débiles indicadores de las economías de Japón y China que han que avivado temores sobre el crecimiento mundial.

El índice accionario S&P/BMV IPC baja 0.61 por ciento a 41 mil 613.54 unidades, con un volumen de 631 mil 297 títulos, de los cuales 36 emisoras, de las cuales 12 ganan, 23 pierden y una se mantiene sin cambios.

La incertidumbre prevalece entre los inversores sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China tras el arresto de la directora de finanzas (CFO, por sus siglas en inglés), Meng Wanzhou en Canadá.

Wall Street, en tanto, opera en terreno negativo ante la caída de las acciones de Apple que frenaban un intento de recuperación del mercado, tras la peor semana desde marzo a raíz de las preocupaciones sobre el crecimiento mundial y la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la incertidumbre sobre el Brexit.

La venta masiva se extendieron en Nueva York, ya que los operadores tuvieron una visión sombría de las perspectivas para el crecimiento global y una posible escalada de tensión entre Washington y Beijing.

El promedio industrial Dow Jones perdía 1.84 por ciento, a 23 mil 940 unidades, mientras que el S&P 500 caía 1.7 por ciento, a 2 mil 591 unidades y el Nasdaq retrocede 1 por ciento, a 6 mil 907 unidades.

Una caída en los bancos y las compañías de energía envió al índice S&P 500 a un mínimo de ocho meses luego de la peor semana del indicador desde marzo.

Las acciones de Apple lideran las pérdidas en el índice Nasdaq al caer 2.15 por ciento, después que perdiera un fallo que le prohíbe la venta de algunos modelos de iPhone en China.

El Tribunal Popular Intermedio de Fuzhou dictaminó que Apple está infringiendo dos patentes de Qualcomm y emitió medidas cautelares contra la venta de los modelos iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

Por el contrario, los títulos de Qualcomm subían 2.8 por ciento en la bolsa de Nueva York.

Los declives eran también liderados en los papeles financieros, del 1.4 por ciento, por expectativas de que la Reserva Federal será menos agresiva con su política monetaria el próximo año.

Las acciones de firmas energéticas retrocedían también 1.5 por ciento ante el descenso de los precios del petróleo. El índice de empresas de cuidado de la salud perdía cerca de un 1 por ciento.

En Estados Unidos se dará a conocer el dato de empleo en la semana, mientras que en México no se publicarán cifras relevantes.

Con información de Reuters, Notimex y Bloomberg.