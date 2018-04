Bolsas de Tokio y Shanghái caen en sesión de bajo volumen

TOKIO.- Los mercados accionarios en Asia cayeron en la primera jornada de abril con movimientos escasos, ya que muchos centros financieros importantes permanecen cerrados por Semana Santa. Los mercados en Australia, Hong Kong, Reino Unido y Alemania no abrieron este lunes, mientras que Estados Unidos reanudará sus labores.

El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cedió 0.3 por ciento, a 21 mil 388.58 puntos, en una jornada volátil en la que el volumen de operaciones fue el más bajo en más de tres meses y tras conocerse el informe Tankan, que indica un declive en la confianza de los grandes fabricantes japoneses.

El Banco de Japón publicó los resultados de la encuesta que se emite una vez por trimestre para conocer la opinión de directivos de más de 10 mil compañías de todo el país sobre la situación actual de los negocios.

Según el Banco de Japón, el índice de optimismo empresarial se ubicó en 24 puntos, dos unidades por debajo de la encuesta anterior. Esto representa la primera disminución en ocho trimestres, destaca la cadena NHK.

El índice general Topix perdió también 0.4 por ciento, a mil 708.78 puntos, en una sesión en la que solo cambiaron de manos 957 millones de acciones, su nivel más bajo desde fines de diciembre. El volumen fue solo de mil 674 billones de yenes.

Los valores inmobiliarios perdieron terreno, con una caída del 2 por ciento de Mitsui Fudosan y del 1.6 por ciento de Mitsubishi Estate.

Los títulos bancarios también retrocedieron. Mitsubishi UFJ Financial Group cayó 0.8 por ciento y Sumitomo Mitsui Financial Group declinó 1 por ciento.

El sector de los servicios públicos avanzó, liderado por el alza del 5.5 por ciento de Kansai Electric Power después de que un tribunal de Osaka rechazó una petición el viernes para apagar dos reactores en la planta nuclear de Takahama.

Por su parte, los principales indicadores chinos iniciaron el segundo trimestre del año con leves pérdidas, ante los persistentes temores a una guerra comercial total entre Estados Unidos y China, y mientras los inversores analizaban datos económicos dispares.

El índice compuesto de Shanghái cerró con un descenso del 0.2 por ciento, a tres mil 163.18 puntos, mientras que el referencial de acciones favoritas CSI300 cayó 0.3 por ciento, a tres mil 886.92 unidades.

El gobierno de Estados Unidos hará pública esta semana la lista de importaciones chinas afectadas por aranceles, que busca castigar a Pekín por sus políticas sobre transferencia tecnológica, una decisión que se espera intensifique las tensiones comerciales entre las dos mayores economías mundiales.

China por su parte fijó unos aranceles adicionales de hasta un 25 por ciento a 128 productos estadounidenses, incluyendo carne de cerdo congelada, vino y ciertas frutas y nueces, escalando el pulso entre los dos países en respuesta a los gravámenes aprobados por Washington a la importación de aluminio y acero chino.

Los inversores analizaban también los dispares datos sobre crecimiento del sector fabril en China en marzo.

Los mayores ganadores en el índice compuesto de Shanghái fueron Wuhan Xianglong Power Industry, con un alza del 10.08 por ciento; Henan Ancai Hi-tech , con un avance del 10.05 por ciento; y Neusoft, con una mejora del 10.01 por ciento.

Las mayores pérdidas porcentuales en el índice fueron lideradas por Taiyuan Lionhead Cement Co Ltd con un declive del 10 por ciento; Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd , con una bajada del 6.26 por ciento; y Sinomach Automobile, que cedió 6.13 por ciento.

En Singapur, el índice Straits Times logró una marginal caída de 0.08 por ciento, en las tres mil 427.97 unidades y el Kospi de la bolsa de Seúl perdió 0.07 por ciento, para colocarse en las tres mil 430.76 unidades.