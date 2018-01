Bolsa de Tokio supera por primera vez en 26 años los 24 mil puntos

Las ganancias dominaron este martes en las bolsas de Asia, con el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerrando por encima de las 24 mil unidades por primera vez en más de 26 años, impulsado por títulos de firmas inmobiliarias y de maquinaria de precisión.



Previamente en la sesión, el referente japonés tocó los 24 mil 129.34 puntos, su nivel intradiario más alto desde noviembre de 1991.



En tanto que el índice Topix subió 1 por ciento, a mil 911.07 puntos, tras subir a un máximo intradiario de mil 911.31 puntos, su nivel más alto desde junio de 1991.



Sobresalieron las ganancias en las acciones de Torii Pharmaceutical que repuntaron 4.6 por ciento después de que elevó su panorama de ganancia neta el lunes, lo que contribuyó a un avance de 1.2 por ciento del sector farmacéutico.



Las acciones del sector inmobiliario también subieron 2.1 por ciento, mientras que las de maquinarias de precisión avanzaron 1.9 por ciento.



Más temprano, el Banco de Japón mantuvo su política monetaria sin cambios y ofreció una visión más optimista sobre las expectativas de inflación que hace tres meses, señalando su convicción de que una recuperación que cobra fuerza impulsará gradualmente a la inflación a su meta de 2 por ciento.



Por su parte, los principales indicadores chinos cerraron esta misma jornada al alza, en donde el Shanghai Composite Index subieron 1.29 por ciento, para cerrar en tres mil 546.50 unidades, mientras el Shenzhen Component Index ganó 0.37 por ciento, para ubicarse en 11 mil 555.26 enteros,.



Las acciones chinas extendieron su racha alcista hasta tocar máximos de dos años, alentadas por las constantes ganancias del sector bancario y de las empresas inmobiliarias.



Las alzas más pronunciadas en el índicefueron las de Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd, cuyas acciones avanzaron 10.05 por ciento, seguidos el aumento de 9.99 por ciento de Sichuan Langsha Holding y por las ganancias de 8.72 por ciento de China Construction Bank Corp.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



Bolsa Indice Cierre Puntos Porcentaje



Tokio Nikkei 225 23,816.33 24,124.15 +307.82 +1.29%



Hong Kong Hang Seng 32,393.41 32,930.70 +537.29 +1.66%



Shanghai S. Composite 3,501.36 3,546.50 +45.14 +1.29%



Singapur Straits Times 3,569.43 3,592.08 +22.65 +0.63%



Seúl Kospi 2,502.11 2,536.60 +34.49 +1.38%



Sydney All Ordinaries 6,106.20 6,150.69 +44.49 +0.73%