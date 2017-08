Nikkei cierra con ligera baja ante el rebote del yen

La mayoría de las bolsas de Asia concluyeron operaciones con pérdidas, luego de que el alza en el dólar se detuvo por la turbulencia política en Estados Unidos, mientras que los inversionistas asimilaron las minutas de la reunión de la Reserva Federal.



El apetito de los inversionistas se enfrió cuando el yen ganó frente al dólar después de que la minuta de la reunión de la Reserva Federal mostró que los políticos estaban preocupados por la debilidad de la inflación de Estados Unidos y la decisión del presidente Donald Trump de desmantelar dos importantes consejos consultivos de negocios.



El índice Nikkei de Tokio sintió el peso de un rebote del yen y cayó en un débil volumen de negocios, mientras que las acciones del conglomerado Seibu Holdings subieron después de que un fondo de capital vendió su participación restante en la compañía.



El referencial japonés cayó 0.1 por ciento a 19 mil 702.63 puntos. El volumen de negocios en la sesión fue de sólo mil 806 billones de yenes (16 mil 440 millones de dólares), por debajo de dos billones de yenes por segundo día consecutivo.

or debajo de dos billones de yenes por segundo día consecutivo.

Las acciones industriales y ligadas a las materias primas impulsaron el jueves a los índices bursátiles de China, lo que según algunos analistas fue ayudado por la esperanza de que habrá cambios significativos para abrir la economía a los inversores extranjeros.



El miércoles en la noche, el gabinete de China dijo que el país se abrirá a los inversores globales, citando a los sectores de la fabricación de vehículos de nueva energía, diseño de buques, mantenimiento de aeronaves y transporte de pasajeros ferroviarios. No se dieron detalles.



En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.54 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai un 0.68 por ciento.



En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 110.04 unidades contra el yen.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA INDICE CIERRE CIERRE VARIACION VARIACION



ANTERIOR ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE



Tokio Nikkei 225 19,729.28 19,702.63 -26.65 -0.14%



Hong Kong Hang Seng 27,409.07 27,344.22 -64.85 -0.24%



Shanghai S.Composite 3,246.45 3,268.43 +21.98 +0.68%



Seúl Kospi 2,348.26 2,361.67 +13.41 +0.57%



Singapur Straits Times 3,278.95 3,268.88 -10.07 -0.31%



Sydney All Ordinaries 5,830.80 5,827.20 -3.60 -0.06%



Con información de Notimex y Reuters