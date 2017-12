Bolsa de Tokio cae por escándalo de corrupción en construcción de tren

Las acciones japonesas retrocedieron este martes arrastrada por una ola de ventas que se produjo en el subíndice de la construcción tras un escándalo de algunas de las firmas del sector por un fraude de licitaciones.



El Nikkei cayó 0.2 por ciento a 22 mil 868 puntos tras iniciar la sesión con un avance de 0. por ciento. El índice general Topix perdió 0.2 por ciento a mil 815.18 unidades.



Las autoridades indagan la manipulación de licitaciones de parte de cuatro importantes empresas por el contrato de 80 mil millones de dólares para el proyecto del tren de alta velocidad de la firma Ferrocarriles del Centro de Japón.



El martes por la mañana, los investigadores registraron las oficinas de Obayashi y Taisei, después de haber hecho lo propio en las sedes de Shimizu y Kajima el día anterior.



Se sospecha que las cuatro firmas violaron la Ley Antimonopolio de Japón al determinar de manera repetida y antes del concurso, qué empresas ganarían las licitaciones, destacó la cadena NHK.



Sus consorcios han ganado hasta el momento cerca del 70 por ciento de los contratos de construcción para el proyecto del ferrocarril, cada una asegurándose un número similar.



En contraste, los principales indicadores chinos cerraron esta misma jornada al alza, en donde el Shanghai Composite Index sumó un alza de 0.88 por ciento, para cerrar en tres mil 296.54 unidades.



Las acciones chinas cerraron el martes con ganancias, reflejando la fuerza en los mercados asiáticos tras el sólido avance en Wall Street, que fue impulsado a la vez por las expectativas de una reforma tributaria inminente en Estados Unidos.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



Tokio Nikkei 225 22,901.77 22,868.00 -33.77 -0.15%



Hong Kong Hang Seng 29,050.41 29,253.66 +203.25 +0.70%



Shanghai S. Composite 3,267.92 3,296.54 +28.62 +0.88%



Singapur Straits Times 3,414.82 3,404.47 -10.35 -0.30%



Seúl Kospi 2,481.88 2,478.53 -3.35 -0.13%



Sydney All Ordinaries 6,129.96 6,163.23 +33.27 +0.54%



Con información de Bloomberg y Reuters