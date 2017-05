Bolsa de Tokio se debilita tras atentado en Manchester

La bolsa de Tokio cerró operaciones a la baja tras el atentado de anoche en Manchester, Inglaterra, mientras que los inversionistas esperan datos del presupuesto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El mercado japonés se mantuvo prácticamente plana durante el primer tramo de la sesión debido a la aversión al riesgo por el atentado en la Manchester Arena tras un concierto de la cantante Ariana Grande.



El sector exportador aumentaba las pérdidas tras el endurecimiento del yen, que operó como moneda de refugio después del ataque, que dejó 22 personas sin vida y 59 heridas.



El dólar alcanzó a cotizarse en 111.34 yenes, pero después cayó hasta los 110.84 yenes.



Los inversionistas están a la espera de las propuestas presupuestarias de Trump para el año fiscal 2018, señaló Chihiro Ota, gerente general de investigación de inversiones de SMBC Nikko Securities Inc.



Los operadores indicaron que según los primeros avances sobre el presupuesto de Trump, se reducirían drásticamente los programas sociales en más de tres mil millones de dólares en los próximos 10 años.



La bolsa de Tokio cayó al cierre 0.33 por ciento, al ubicarse su principal indicador, el Nikkei de 225 acciones, en 19 mil 613.28 unidades.



En tanto, la Primera Sección del Indice de Precios (Topix) perdió 2.43 puntos y se ubicó en mil 565.22 unidades, mientras la Segunda Sección subió 4.84 puntos y se colocó en cinco mil 932.40 enteros.



En China, las acciones extendieron sus pérdidas por segunda sesión consecutiva ante la posibilidad de que las autoridades impongan medidas regulatorias más duras contra la banca paralela y el comercio especulativo.



El Shanghai Composite Index perdió 13.73 puntos (0.45 por ciento) para cerrar en tres mil 061.95 unidades.



Por su parte, el Shenzhen Component Index cayó 13.73 puntos (0.45 por ciento), para ubicarse en nueve mil 763.79 enteros, reportó la agencia de noticias Xinhua.



Las acciones australianas cayeron ligeramente, arrastradas por las acciones bancarias y materiales.



Los mercados asiáticos oscilaron de un lado al otro durante la mayor parte del martes, ante nuevas revelaciones de que la Casa Blanca trató de socavar la investigación del FBI sobre la injerencia de Rusia durante las elecciones presidenciales pasadas.



Por otra parte, The Washington Post informó que el presidente estadunidense Donald Trump instó a dos altos funcionarios de inteligencia en marzo a negar públicamente cualquier evidencia de connivencia entre su campaña y Rusia.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA ÍNDICE CIERRE VARIACIÓN



ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE



Tokio Nikkei 225 19,678.28/19,613.28 -65.00/-0.33%



Hong Kong Hang Seng 25,391.34/25,403.15 +11.81/+0.05%



Shanghai S. Composite 3,075.68/3,061.95 -13.73/-0.45%



Singapur Straits Times 3,214.83/ 3,231.50 +17.93/+0.56%



Seúl Kospi 2,304.03/2,311.74 +7.71/+0.33%



Sydney All Ordinaries 5,811.24/5,802.79 -8.44/-0.15%



Con información de AFP, Reuters y Notimex