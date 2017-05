Nikkei se fortalece gracias a los precios del petróleo

La bolsa de Tokio cerró este lunes en alza, en línea con la mayoría de las plazas de la región, bajo el impulso de los precios del petróleo, el último repunte en Wall Street y la calma relativa en la política estadounidense por el primer viaje internacional del presidente estadounidense Donald Trump.



Wall Street cerró el viernes pasado al alza luego de que los inversionistas consideraron que las preocupaciones del mercado por la capacidad de Trump para concretar sus programas en materia económica resultaron exageradas.



Entre los acontecimientos mundiales que agregaban temores a los inversionistas están las diversas controversias que se arremolinan alrededor del gobierno de Trump, en particular la dificultad de su administración para sacar adelante sus planes fiscales y de estímulo.



Sin embargo, el fin de semana fue relativamente tranquilo mientras Trump visitaba Arabia Saudita, obteniendo un respiro de las controversias que han afectado a su presidencia. El mandatario inicia este lunes su estancia en Israel y luego se dirigirá Europa, donde en Italia asistirá a la cumbre del Grupo de los Siete.



La última prueba de misiles de Corea del Norte este domingo generó escasa reacción en los mercados.



Las acciones de Tokio aumentaron a medida que los precios del petróleo también se consolidaban este lunes, afirmó Maki Sawada, vicepresidente del departamento de investigación de inversiones y servicios a inversores de Nomura Securities Co.



Los futuros del crudo subieron en previsión de la reunión el jueves de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde se espera que los países miembros y no miembros amplíen su acuerdo de corte de producción durante nueve meses.



El índice Nikkei de Tokio cerró operaciones con alza de 0.45 por ciento, al ubicarse su principal indicador, el Nikkei de 225 acciones, en 19 mil 678.28 unidades.



En tanto, en China, los principales indicadores registraron cierres a la baja. El Shanghai Composite Index perdió 17.91 puntos (0.58 por ciento) para cerrar en tres mil 072.72 unidades.



Por su parte, el Shenzhen Component Index cayó 72 puntos (0.72 por ciento), para ubicarse en nueve mil 898.96 enteros, reportó la agencia de noticias Xinhua.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA ÍNDICE CIERRE VARIACIÓN



ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE



Tokio Nikkei 225 19,590.76/19,678.28 +87.52/+0.45%



Hong Kong Hang Seng 25,174.87/25,391.34 +216.47/+0.86%



Shanghai S. Composite 3,090.63/ 3,075.68 -14.95/-0.48%



Singapur Straits Times 3,216.92/ 3,214.83 -2.09/-0.06%



Seúl Kospi 2,288.48/ 2,304.03 +15.55/+0.68%



Sydney All Ordinaries 5,768.95/ 5,811.24 +42.29/+0.73%



Con información de AFP, Notimex y Reuters