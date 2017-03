Bolsas de Asia cierran mixtas; Nikkei cae por acciones de SoftBank

Las más representativas bolsas de Asia concluyeron operaciones con altibajos, con los mercados de Hong Kong y Corea del Sur, alcanzando niveles máximos de sesión.



En tanto que la bolsa de Tokio cayó 0.34 por ciento, su cierre más bajo desde el nueve de marzo, ante la presión ejercida por el fortalecimiento del yen frente al dólar y la falta de acuerdo sobre libre en la ministerial del Grupo de los 20 (G-20) de este fin de semana.



Un yen fuerte reduce las ganancias de las empresas japonesas en el extranjero cuando repatrian sus beneficios.



Otro factor de presión fue la falta de un acuerdo el pasado sábado en la reunión de ministros de Finanzas del Grupo de países industrializados y emergentes (G-20), que retrocedieron en su promesa de resistir el proteccionismo, que defiende Estados Unidos.



Este martes el ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, aseguró que sus homólogos estuvieron de acuerdo en la importancia del libre comercio, a pesar de que una expresión explícita en ese sentido fue excluída de la declaración conjunta de los trabajos.



En contraste, los principales indicadores chinos cerraron este martes al alza, en donde el Shanghai Composite Index ganó 10.80 puntos, 0.33 por ciento, para cerrar en tres mil 261.61 unidades, mientras el Shenzhen Component Index avanzó 54.29 puntos, 0.52 por ciento, para ubicarse en 10 mil 586.62 enteros, informó la agencia Xinhua.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



Bolsa Indice cierre Puntos Porcentaje



Tokio Nikkei 225 19,521.59 19,455.88 -65.71 -0.34%



Hong Kong Hang Seng 24,501.99 24,593.12 +91.13 +0.37%



Shanghai S. Composite 3,250.81 3,261.61 +10.80 +0.33%



Singapur Straits Times 3,165.70 3,158.57 -7.13 -0.23%



Seúl Kospi 2,157.01 2,178.38 +21.37 +0.99%



Sydney All Ordinaries 5, 820.51 5,819.49 -1.02 -0.02%





Con información de Notimex y Reuters