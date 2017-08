Bolsa de Sao Paulo y Electrobas 'triunfan' a nivel mundial

El mercado accionario brasileño lideraba las ganancias entre las plazas de todo el mundo al superar los 70 mil puntos por primera vez en el año, mientras Eletrobras registra el mayor ascenso en más de dos décadas después de una propuesta del gobierno para privatizar la atribulada eléctrica estatal en medio de la profunda crisis fiscal del país, generando demanda por empresas estatales.



Las acciones con derecho a voto de Eletrobras subieron hasta un 51 por ciento en la bolsa de Sao Paulo, el mayor aumento intradía desde agosto de 1994, después que el viceministro de Energía, Paulo Pedrosa, dijo que el gobierno podría recaudar hasta 20 mil millones de reales con la venta de su participación de control de 67 por ciento en la mayor empresa eléctrica de América Latina.



La inesperada propuesta del gobierno brasileño de privatizar Eletrobras podría desbloquear valor para los accionistas y hacer que la empresa sea más eficiente, al mismo tiempo que cambia la dinámica en todo el sector eléctrico de Brasil al inspirar a otras empresas estatales como Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) y Companhia Paranaense de Energía (Copel) a seguir el ejemplo, dijeron analistas desde Itaú a Santander.



Previo al cierre, las acciones de Cemig avanzan 8.4 por ciento, mientras que Copel sube 2.7 por ciento; Compañía Energética de Sao Paulo (Cesp), cuyo dueño, el estado de Sao Paulo, ya fijó un precio por acción para su privatización, avanzó 2.7 por ciento



Los bancos estatales también se unieron a la euforia; Banco do Estado de Rio Grande do Sul (Banrisul) avanzó 7.2 por ciento y Banco do Brasil un 5 por ciento.



El índice Ibovespa, principal referente de la Bolsa de Sao Paulo avanza 2 por ciento, la mayor alza entre los principales mercados de acciones del mundo, para colocarse en las 70 mil 027.45 unidades, el nivel más alto desde enero de 2011



El iShares MSCI Brazil Capped ETF, el mayor fondo cotizado en bolsa de la nación, avanza 2.4 por ciento a 39.67 reales, el nivel más alto desde el 17 de mayo.