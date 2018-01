Bolsa de Asia cierran en nuevos máximos, excepto Tokio

Los mercados accionarios en Asia concluyeron operaciones en alza, con excepción de Tokio, en medio del optimismo de los inversores sobre la economía mundial mientras que el dólar estadounidense continuó su declinación frente a una canasta de otras monedas a un nuevo mínimo de tres años.



La mayoría de los índices bursátiles asiáticos han subido entre cinco y 10 por ciento desde el comienzo del año, con muchos máximos en todos los tiempos.



Las acciones chinas ampliaron su escalada este miércoles, cuando los principales índices alcanzaron nuevos máximos de dos años y los papeles de algunas empresas emergentes registraron su mejor desempeño en cinco meses.



El índice compuesto de Shanghái cerró con un alza de 14.23 puntos, o 0.4 por ciento, a tres mil 560.73 unidades.



El índice de acciones líderes CSI300 ganó 0.19 por ciento y el subíndice del sector financiero avanzó 0.44 por ciento. El sector de productos de consumo básico perdió 1.46 por ciento, el inmobiliario, un 0.29 por ciento, y el subíndice de salud avanzó 0.62 por ciento.



Las acciones que más subieron en el índice principal compuesto de Shanghái fueron las de Shandong Lukang Pharmaceutical con un avance de 8.66 por ciento, seguidas por las de CITIC Securities con un 8.11 por ciento, y las de Shanghai Baosight Software en 7.77 por ciento.

.

Las que más perdieron fueron las de Tibet Tourism con una baja de 5.91 por ciento, seguidas por las de Fujian Longking con 5.37 por ciento, y las de Jiangsu Protruly Vision Technology Group, con el 5.06 por ciento.



En tanto, el índice Hang Seng de Hong Kong subió por séptimo día consecutivo y cerró con un alza de 0.08 por ciento, a un nivel récord de 32 mil 958.69 unidades.



En lo que va del año, el índice de acciones de Shanghái acumula un alza de 7.24 por ciento, el CSI300, de 8.9 por ciento, y el de Hong Kong, un 15.2 por ciento.



Por el contrario, las acciones japonesas cayeron el miércoles debido a que preocupaciones por el avance del yen hicieron que los exportadores perdieran más terreno durante los negocios de la tarde y contrarrestaron la fortaleza de los títulos de empresas inmobiliarias.



El promedio de acciones Nikkei cerró con una baja de 0.8 por ciento, a 23 mil 940.78 unidades, alejándose de los 24 mil 129.34 puntos que tocó en la víspera, su nivel más alto desde noviembre de 1991.



El dólar se depreció a menos del umbral de 110 yenes por primera vez en cuatro meses, lo que provocó un interés vendedor en exportadores cuyas ganancias han sido abultadas por la debilidad del yen.



Las acciones de Fanuc Corp se desplomaron 3.7 por ciento, las de Nintendo 1.9 por ciento y las de Tokyo Electron 1.7 por ciento.



Los títulos de bancos también perdieron terreno. Los de Mitsubishi UFJ Financial retrocedieron 2.1 por ciento y los de Sumitomo Mitsui Financial en 1.9 por ciento.



Por otro lado, las acciones sensibles a la demanda interna, como las de inmobiliarias, subieron con fuerza. Los títulos de Mitsui Fudosan subieron 1.8 por ciento y las de Mitsubishi Estate 1.2 por ciento.



El índice más amplio Topix perdió 0.5 por ciento, a mil 901.23 unidades.









En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 109.86 unidades contra el yen.



En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 18.59 unidades por dólar estadunidense.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA INDICE CIERRE CIERRE VARIACION VARIACION

ANTERIOR ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 24,124.15 23,940.78 -183.37 -0.76%

Hong Kong Hang Seng 32,930.70 32,958.69 +27.99 +0.09%

Shanghai S. Composite 3,546.50 3,559.47 +12.96 +0.37%

Seúl Kospi 2,536.60 2,538.00 +1.40 +0.06%

Singapur Straits Times 3,592.08 3,609.24 +17.16 +0.48%

Sydney All Ordinaries 6,150.70 6,168.80 +18.10 +0.29%