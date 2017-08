BMV y Bancomext arrancan 'semillero' de emisoras

Con alrededor de 25 empresas que atiende actualmente el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y que muestran interés en crecer mediante el financiamiento accionario, arrancó el Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en la Bolsa Mexicana de Valores (Certificación prime).



Durante la presentación de dicho programa, Francisco González, director general de Bancomext, precisó que son alrededor de dos docenas de empresas medianas, que atiende la entidad mediante financiamiento al comercio exterior, las que califican para entrar ya a dicho programa, pero en breve es probable que se amplíe a 60 las empresas que sean candidatas.



¿En qué consiste el programa? Este será un servicio complementario a lo que ofrece Bancomext. Al invitarlos en el esfuerzo tradicional de tomar crédito, ellos se comprometan a adoptar prácticas de gobierno corporativo e institucionalizarse, describió Efrén del Rosal, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).



"Con el apoyo de la BMV se le dará capacitación a la empresa, sin añadirles costos, burocracia y aspectos obligatorios (...) las empresas tendrán que comprometerse a mejorar su gobierno corporativo y revisar la estructura de sus balances financieros. En el momento que se comprometan habrá un trato preferencia en su crédito (tasa preferencial)", destacó Del Rosal.



El perfil de las empresas es de más alto rango, porque están en el sector exportador; están acostumbradas al trato mundial y pueden cumplir con el programa que Bancomext los está invitando, con el objetivo de que se coloquen en Bolsa después de todo el proceso.



El directivo de Bancomext explicó que las empresas entrarán en cuatro etapas: el primero será un plan estratégico que debe platearse junto con un despacho, para luego adoptar un gobierno corporativo en no más de dos años.



Posteriormente, tienen que ser acreditadores de una "Certificación Prime", que le de entrada a realizar una oferta pública en Bolsa.



De acuerdo con José Méndez, presidente de la AMIB, la certificación es un distintivo que le permitirá a la empresa tener acceso a condiciones de financiamiento competitivas a través de Bancomext y, posteriormente, la realización de una emisión en el mercado de valores.



ENSEÑARLES EL CAMINO A BOLSA



Tras varios intentos por llevar más empresas a cotizar en Bolsa, los participantes reconocen que no es un tema de precio, de falta de productos, sino falta de conocimiento.



No es un tema de precio, no es por falta de productos, no es por una carencia de regulación, no es por la falta de flexibilidad del tamaño de empresas por lo que el financiamiento accionario no aumenta, sino de promoción y este tipo de programas y con incentivos, vamos a lograr un mercado más grande. La solución es el conocimiento de Bolsa", afirmó José-Oriol Bosch, director general de la BMV.



Para José Méndez, los incentivos que solicitarán a la Secretaria de Hacienda serán un pilar importante para atraer la atención de las empresas, los cuales todavía no están aprobados por la autoridad.



Asimismo, advierte que la industria de capital privado, con mil 500 empresas; el fondo de fondos de Nacional Financiera, con 180 compañías; las de Bancomext y las que están interesadas, hacen una masa crítica para conocer y financiarse en Bolsa.



"Con programas como el que hoy se anuncia, comunicar a más empresas, quitarles el miedo y enseñarles el camino para llegar a Bolsa.

La nueva Bolsa va arrancar y cada quien va a hacer su mayor esfuerzo para que el mercado crezca. Lo importante es que logremos que entre todos para que este mercado sea más grande", garantizó Jaime Ruíz, presidente de la BMV.