BMV sube en línea con Wall Street; sin novedades discurso de Yellen

CIUDAD DE MÉXICO.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subía por segundo día apoyada en las ganancias en las acciones en materias primas y después que la presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen no hablara sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos y su programa de bonos en Jackson Hole.



A las 9.45 hora local , el IPC sube 0.18 por ciento, hasta las 51 mil 554.41 unidades.



En el mercado accionario local se opera un volumen de 2.7 millones de títulos, por un importe económico de 146.4 millones de pesos, en el que participan 68 emisoras, de las cuales 39 ganan, 20 pierden y nueve se mantienen sin cambio.



Sobresalen las ganancias de Kimberly en 1.43 por ciento, seguids de Mexichem con el 1.17 por ciento, mientras que Televisa gana 1.Alfa 1 por ciento, OHL en 0.93 por ciento y Peñoles en 0.9 por ciento.



Al contrario, cedían las acciones de OMA con el 1.03 por ciento, Grupo Lala 0.6 por ciento, Genomma 0.5 por ciento, Femsa 0.27 por ciento y Cemex en 0.25 por ciento.



La misma línea seguían los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York tras la noticia de que el presidente Donald Trump se centrará en una reforma tributaria la próxima semana, mientras los inversores aguardaban un discurso de la jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, en busca de pistas sobre las tasas de interés.



El promedio industrial Dow Jones subía 0.32 por ciento, a 21 mil 853.66 unidades; el índice S&P 500 avanza 0.36 por ciento, a dos mil 447.69 unidade; y el Nasdaq suma un alza de 0.15 por ciento, a seis mil 280.52 unidades.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pondrá en marcha la próxima semana una gran iniciativa para convencer al público de la necesidad de una reforma tributaria, en un intento por lograr una gran victoria legislativa a fines de año, publicó The Financial Times el viernes.



El director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, dijo en una entrevista al diario que Trump empezará su iniciativa por una reforma tributaria durante un discurso el próximo miércoles en Misuri, el primero de una serie de intervenciones que buscarán aumentar el respaldo de los ciudadanos hacia esos planes.



Las declaraciones de Yellen no marcaron la diferencia en el mercado, tras el discurso de la presidenta de la Reserva Federal no abordara los temas sobre política monetaria y sólo hiciera referencia al sistema financiero.