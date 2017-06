BMV sube en línea con Wall Street

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) regresó este miércoles a la senda de los números verdes con un avance marginal de 0.11 por ciento, equivalente a 56.35 puntos, para cerrar en las 49 mil 274.97 unidades.



En una sesión de transición a la espera de la reunión monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y las elecciones británicas de mañana jueves, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV, de la mano de Wall Street, regresó al terreno positivo, luego de que su cierre previo se pintara de rojo.



Al cierre de la jornada, 62 emisoras cerraron a la alza, mientras que 53 a la baja y cuatro sin cambios.



Las acciones de la BMV que han protagonizado las mejores alzas este miércoles fueron: Homex, con una ganancia de 9.80 por ciento; Maxcom, con 4.0 por ciento y Urbi, con 3.39 por ciento; mientras tanto Santander México avanzó 0.87 por ciento.



Del otro lado de la moneda, las dudas se centraron en: Peñoles y Elementia cuyas acciones cedieron 2.81 y 2.44 por ciento, en ese orden.



Mientras que en Nueva York, Wall Street regresó también a las marcas positivas. El Dow Jones avanzó 0.18 por ciento, a las 21 mil 173.69 unidades; mientras que el S&P 500 ganó 0.16 por ciento, a los dos mil 433.14 enteros y el Nasdaq cerró a la alza con 0.36 por ciento, a las seis mil 297.38 unidades.



El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó 5.13 por ciento y cerró en 45.72 dólares el barril, tras conocerse un aumento semanal en las reservas de crudo de Estados Unidos que no anticipaban los analistas.



El barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 48.06 dólares, un 4.11 por ciento menos que al término de la sesión anterior.



Todas las referencias clave se concentran en la sesión de este jueves. El “superjueves” que incluye la reunión del BCE, la elecciones en Reino Unido y la comparecencia del exdirector del FBI, James Comey.



Las bolsas europeas, lejos de la agitación que ha deparado la jornada en España, en donde el Banco Popular se desplomó en su mercado bursátil y fue adquirido por Santander, han cerrado una sesión de transición con suaves descensos.



Parece que Europa se volverá el jueves en el centro de atención de los inversionistas. Los riesgos políticos cobran fuerza en Reino Unido y se mantienen latentes en Italia; al tiempo que el BCE sostiene una política monetaria divergente a la de la Reserva Federal (Fed) y que genera críticas en el bloque.



Aunque no se esperan cambios en el BCE, en días recientes el presidente del organismo, Mario Draghi, emitió declaraciones a favor de sostener los estímulos ante la frágil inflación; a pesar de las críticas a una política que apoya a la creación de burbujas financieras y daña la rentabilidad del sistema financiero.



En Reino Unido se celebran elecciones legislativas, con el riesgo que ha generado la menor aceptación que revelan algunas encuestas para la primera ministra, Theresa May, y el Partido Conservador. Lo que podría tener implicaciones en las negociaciones del Brexit.



