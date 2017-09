BMV se recupera luego de 3 jornadas de pérdidas

Tras haber caído 1.78 por ciento en tres jornadas consecutivas, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se levanta este miércoles, de la mano de Wall Street.



El principal índice accionario mexicano avanzó este miércoles 0.43 por ciento, equivalente a 214.21 puntos, para cerrar en las 50 mil 515.6 unidades.



Pese a que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se vistió de verde en la sesión de este miércoles, los inversionistas están expectantes al conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos; mientas que los eventos climatológicos hacen repuntar al petróleo por la caída de la producción del energético en zonas dañadas de Estados Unidos.



Asimismo, los mercados están a la espera del discurso de política monetaria de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE) el jueves, pues esperan más pistas del actuar de la autoridad.



El IPC logró recuperar este miércoles poco menos de un tercio de lo que perdió en las tres sesiones previas, pero no logró alcanzar nuevamente los 50 mil puntos.



Con un volumen de operación de 243.12 millones y un importe de 9 mil 130.33 millones de pesos, la Bolsa Mexicana de Valores concluyó la jornada con 71 emisoras al alza; 51 a la baja y 14 sin cambio.



Los valores protagonistas de la jornada, por el lado positivo fueron: Dine, con una alza de 4.73 por ciento; le siguió Grupo Bolsa Mexicana de Valores, con un aumento de 4.63 por ciento; Grupo Financiero Inbursa, Grupo TMM y Value Grupo Financiero , con subidas de 3.83, 3.55 y 3.38 por ciento, respectivamente.



Del otro lado destacó la caída de Hilasal, con 4.61 por ciento; Monex, con un descenso de 3.56 por ciento; Grupo Financiero Banregio, Maxcom y Elektra retrocedieron 1.97, 1.69 y 1.63 por ciento, en ese orden.



La rentabilidad acumulada en lo que va del año es de 10.68 por ciento nominal.



En tanto, Wall Street cerró al alza: el Dow Jones se anotó un 0.25 por ciento, hasta los 21 mil 807.64 puntos; el S&P 500 avanzó 0.31 por ciento, hasta los 2 mil 465.54 enteros, y el Nasdaq repuntó 0.28 por ciento, hasta las 6 mil 393.31 unidades.



Por su parte, el crudo West Texas subió 1.03 por ciento y cerró en 49.16 dólares el barril.



Mientras que el barril de petróleo Brent para entrega en noviembre cerró en el mercado de futuros de Londres en 54.2 dólares, 1.54 por ciento más que al término de la sesión anterior.



En la agenda de mañana sobresale que el Banco Central Europero (BCE) se reúne. De acuerdo con una encuesta de Bloomberg, se espera que Mario Draghi muestre preocupación por la fortaleza del euro, pero no se espera que anuncie cambios a su programa de compra de activos.