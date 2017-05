Wall Street gana terreno por acciones de Best Buy; BMV, a la baja

CIUDAD DE MÉXICO.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera en terreno negativo en las operaciones de media jornada ante una toma de utilidades después de tocar sus máximos intradía en más de una semana.



El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) no lograba recupera el máxino intradía que alcanzó en los primeros minutos de operaciones, en un contexto de desempeño negativo en los principales mercados europeos y el anuncio de recorte a la producción petrolera de la OPEP que tiraba los precios del petróleo.



A las 10:50 hora local, el IPC retrocede 0.13 por ciento, hasta las 49 mil 429.26 unidades, con un volumen de 49.8 millones de títulos negociados.



En los primeros minutos de operaciones el índice subió hasta las 49 mil 613.86 unidades.



Destacan las ganancias de Genomma Lab que sube 2 por ciento, Volaris 1.91 por ciento, OMA en 1.79 por ciento, Gruma en 1.21 por ciento y OHL 1.3 por ciento.





Por el contrario, bajaban los valores de GAP en un 2 por ciento, GAP 1.9 por ciento, Santander 1.3 por ciento y Kimberly en 1.2 por ciento.



En Wall Street, sus tres principales indicadores se mantienen en alza luego de tocar máximos históricos en la bolsa de Nueva York, impulsadas por los resultados de las firmas minoristas que aumentan la confianza en la capacidad de los consumidores estadounidenses para impulsar el crecimiento económico.



El promedio industrial Dow Jones subía 0.37 por ciento, a 21 mil 090.82 unidades, mientras que el índice S&P 500 gana 0.5 por ciento, a dos mil 416.16 unidades. El Nasdaq, en tanto, sumaba un avance de 0.76 por ciento, hasta las 209.81 unidades.



El índice S & P 500 registra su rally más largo desde febrero en seis dias después que los resultados de Best Buy y PVH Corp. superaron las estimaciones de analistas.



Los títulos de Best Buy se disparaban hasta un 22.21 por ciento, el mayor incremento intradía desde agosto; mientras que los papeles de PVH se disparaban 5.11 por ciento.



Las ventas de tiendas comparables de Best Buy, subieron 1.6 por ciento en el primer trimestre, ya que la demanda de la nueva consola de Nintendo Co. ayudó al minorista a registrar una sorpresiva ganancia en las ventas.