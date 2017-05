BMV no pudo seguir la estela de Wall Street

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este jueves con un moderado retroceso de 0.17 por ciento, equivalente a 83.48 enteros, para cerrar en 49 mil 410.92 unidades.



En una jornada donde los inversionistas estuvieron atentos a la reunión de la OPEP, para prolongar los recortes en la producción del crudo, la Bolsa mexicana no pudo seguir la estela de Wall Street, que marcó nuevos máximos históricos, tras las actas de la Reserva Federal conocidas el miércoles.



Las minutas de la Fed reafirmaron las previsiones de una nueva alza de tasas de interés en junio.



Las acciones que protagonizaron las mejores alzas fueron: Elektra, con una ganancia de 6.37 por ciento; Vinte y Gigante, con 5.71 y 4.42 por ciento, respectivamente.



Del otro lado de la moneda, las dudas se centraron en: Cadu, Invex y Gap, con descensos de 4.02, 3.23 y 2.63 por ciento, en ese orden.



En tanto que, Wall Street renueva sus récords, impulsada por los anuncios de la Reserva Federal, y pese al desplome del petróleo.



El principal indicador Dow Jones avanzó 0.33 por ciento, equivalente a 70.06 puntos, hasta las 21 mil 82.48 unidades.



Los otros dos principales índices lograron marcar nuevas marcas históricas. El selectivo S&P 500 progresó un 0.44 por ciento, 10.67 enteros, hasta los dos mil 415.06 puntos, con un récord intradía en 2 mil 417.65 unidades.



Por su parte, el índice compuesto Nasdaq ganó un 0.69 por ciento, 42.23 enteros hasta 6 mil 205.26 puntos, con un nuevo registro intradía en 6 mil 217.09 unidades.



El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó con fuerza un 4.79 por ciento y cerró en 48.90 dólares el barril, después del acuerdo alcanzado por la OPEP y otros productores para extender los recortes de producción, lo que no ha convencido a los mercados porque creen que el acuerdo no resuelve la sobreoferta.



El viernes, los mercados financieros internacionales estarán pendientes de la cifra revisada del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, correspondiente al primer trimestre del año.



Se espera un crecimiento de 0.9 por ciento (tasa trimestral anualizada ajustada por estacionalidad), ligeramente mejor que el 0.7 por ciento reportado con datos oportunos.



Por otra parte, se estima que el consumo privado creció 0.4 por ciento, marginalmente mejor que el 0.3 por ciento de la cifra preliminar.



Ahora bien, el consenso de los analistas participantes estima que en el segundo trimestre de 2017, el PIB crecerá a una tasa anual de 3 por ciento, lo cual confirmaría la visión de la Reserva Federal en el sentido de que la desaceleración de la economía en los primeros meses del año fue temporal.



También se conocerá el dato de la confianza del consumidor estadounidense a mayo.



