BMV espera anuncio de la Fed en terreno negativo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó la sesión de remates de este martes con una caída de 0.21 por ciento, equivalente a 101.93 puntos, para cerrar en las 49 mil 026.83 unidades.



En medio de una sesión de remates, dominada por los récords en Wall Street, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) no pudo sacudirse su comportamiento lateral.



Al cierre de la jornada, 65 emisoras cerraron a la alza, mientras que 53 concluyeron la sesión a la baja y 11 sin cambios.



Las acciones de la BMV que han protagonizado las dudas en la jornada de este martes fueron: Medica Sur, con un descenso de 6.25 por ciento; Grupo Mexicano, con 6.0 por ciento; Pochtec, con 4.94 por ciento.



Del otro lado de la moneda, las mejores alzas estuvieron escenificadas por Ienova, con una ganancia de 3.90 por ciento; Axtel, con un avance de 3.5 por ciento; Fibra Plus, con un premio de 3.47 por ciento.



Wall Street se recuperó del mal sabor que le dejó la caída de los valores tecnológicos, quienes repuntaron este martes.



A la espera de lo que dirá el banco central estadounidense, Wall Street puso fin a dos sesiones de caídas con avances que han catapultado al Dow Jones a cerrar en un nuevo récord por encima de los 21 mil 300 puntos tras firmar una subida de 0.4 por ciento. El S&P 500, por su parte, se anotó un 0.5 por ciento y el Nasdaq otro 0.8 por ciento.



Los inversionistas miran de reojo a la reunión de la Fed, cuyo resultado se conocerá este miércoles y que podría deparar una nueva subida de tasas de interés en Estados Unidos en un rango de 1.0 y 1.25 por ciento.



El barril de "light sweet crude" (WTI), referencia estadounidense del crudo, perdió 0.43 por ciento hasta los 45.94 dólares en los contratos para entrega en julio negociados en el New York Mercantile Exchange (Nymex).



Por su parte, el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 48.11 dólares, un 0.17 por ciento más que al término de la sesión anterior.



La cautela se ha impuesto entre los inversionistas, que han optado por no tomar posiciones hasta conocer mañana el resultado de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.



Si se cumplen los pronósticos, mañana comunicará una nueva subida de las tasas de interés. Más allá de este repunte, el segundo en lo que va de año y el cuarto desde diciembre de 2015, los analistas estarán pendientes de las pistas que otorgue la Fed sobre los plazos para realizar nuevas subidas, así como de los planes para reducir su balance.



Previo al anuncio, a las 7:30 am, se publicará mañana los datos de inflación al consumidor de mayo que el consenso espera disminuya a 2.0 por ciento anual desde el 2.2 por ciento de abril, debido a la reducción en los precios de los combustibles, por lo que esperan que la inflación subyacente se mantenga sin cambios en 1.9 por ciento anual.