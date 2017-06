BMV cierra plano y salda la semana con balance negativo

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este viernes con un ‘tímido’ retroceso de 0.01 por ciento, equivalente a 5.73 puntos, para cerrar en las 49 mil 081.73 unidades, y saldó la semana con una caída nominal de 0.48 por ciento.



Tras conocerse los resultados de las elecciones británicas, en donde la conservadora y primera ministra, Theresa May, se queda sin la mayoría absoluta que pretendía cuando adelantó las elecciones, y tendrá que buscar alianzas si quiere mantenerse al frente del Gobierno, los mercados accionarios en el mundo operaron mixtos.



El principal índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, no logró recuperarse de los números rojos durante la sesión de este viernes, pero conservó los 49 mil enteros; mientras tanto, ligó dos semanas con balance negativo, al acumular una caída de 1.22 por ciento desde el 26 de mayo.



El resultado electoral no sólo eleva la incertidumbre sobre el ejecutivo británico; sino que complica las negociaciones de Reino Unido para acordar su salida de la Unión Europea, por lo que los mercados reaccionaron con timidez.



Al cierre de la jornada en México, 53 emisoras cerraron a la alza, mientras que 60 a la baja y 15 sin cambio.



Las acciones de la BMV que protagonizaron las mejores alzas este viernes fueron: Santander México, con una ganancia de 5.97 por ciento; Elektra, con 5.36 por ciento y Grupo Provincia con 4.69 por ciento.



Del otro lado de la moneda, las dudas se centraron en: Ica, Minera Frisco y Homex, con una caída de 4.14, 3.73 y 3.68 por ciento, en ese orden.



En tanto que, Wall Street cerró este viernes en balance mixto, en donde el Nasdaq fue el más castigado, luego de que en su sesión previa alcanzara una marca histórica. El índice tecnológico cayó 1.80 por ciento, a los seis mil 207.92 puntos.



Por su parte, el S&P 500 cedió 0.08 para cerrar en dos mil 431.77 y el Dow Jones pintó las pizarras de verde, con un avance de 0.42 por ciento, a 21 mil 271.97 puntos.



El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzó hoy 0.42 por ciento y ha cerrado en 45.83 dólares el barril.



El barril de petróleo Brent para entrega en agosto ha cerrado hoy en el mercado de futuros de Londres en 48.15 dólares, un 0.61 por ciento más que al término de la sesión anterior.



La próxima semana, los mercados financieros estarán atentos a las reuniones de política monetaria en Estados Unidos y en Inglaterra, en donde se prevé que la Reserva Federal decrete un incremento en su tasa de referencia.



La decisión va a estar acompañada por una rueda de prensa, en donde la presidenta, Janet Yellen, podría dar más coordenadas sobre su plan y velocidad del incremento de las tasas y sobre su balance.



La probabilidad de que la Fed no mueva tasas es baja, o casi nula, pero las sorpresas pueden existir, por lo que los mercados estarán atentos a la cita más esperada antes de entrar el verano.



También habrá noticias económicas en Japón, donde su mercado accionario es uno de los favoritos para invertir, según estrategas de Citi.

