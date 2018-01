BMV hila cinco sesiones de ganancias; Wall Street recupera terreno

CIUDAD DE MÉXICO.- La Bolsa mexicana continúa con la racha alcista de sesiones anteriores en línea con el mercado de Nueva York y el avance en las acciones de América Móvil.



A las 9:45 hora local de la Ciudad de México, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía 0.10 por ciento a 49 mil 540 unidades.



El volumen de acciones negociadas es de 570 mil 734 títulos, por un importe económico de 15.3 millones de pesos. Participan 57 emisoras, de las cuales 35 ganan, 14 pierden y ocho se mantienen sin cambios.



Los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) subían 1.8 por ciento, encabezando las ganancias dentro de las 35 acciones de mayor ponderación en el IPC.



En tanto que los papeles de Megacable avanzan 1.9 por ciento, seguida de Asur con el 1.9 por ciento, GAP de 1.8 por ciento, Arca 1.15 por ciento, Genomma en 1.05 por ciento y América Móvil con el 0.45 por ciento.



En la línea contraria, caían las acciones de Gruma en un 2 por ciento, Volaris en 1.2 por ciento, FEMSA 0.95 por ciento, Cemex 0.75 por ciento y Wal-Mart en 0.72 por ciento.



En Estados Unidos, los tres principales indicadores de Wall Street subían este miércoles ante el avance de las acciones del sector tecnológico y en espera de la publicación de las minutas de la última reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que decidió subir las tasas de interés.



El promedio industrial Dow Jones gana 0,61 por ciento, a 25 mil 951.46 unidades. El S&P 500 subía 0.50 por ciento, en las dos mil 790.90 unidades gracias a modestos avances de las acciones de Microsoft, IBM e Intel.



El Nasdaq Composite sumaba también un alza de 3,63 puntos, o un 0,47 por ciento, a 7.257,31 unidades.



Destacan los títulos de IBM que suben 2.23 por ciento después de que analistas de Barclays subieron su recomendación a "sobre el promedio de mercado" y elevaron su precio objetivo en 59 dólares, a 192 dólares.



Los papeles de Microsoft avanzan 1.74 por ciento y los de Intel 2.8 por ciento, lo que impulsaba al índice tecnológico del S&P.



Sin embargo, la pérdida de 0.26 por ciento de Apple era un lastre en el sector después de que Longbow Research rebajó la recomendación de sus acciones a "neutral", citando un "buen, no grandioso, ciclo del iPhone".



También caían los títulos bancarios ante la desilusión de los inversores con los resultados trimestrales de Goldman Sachs y Bank of America.



Los Goldman Sachs perdían 3.0 por ciento, tras reportar una pérdida neta debido a un cargo de cuatro mil 400 millones de dólares vinculado a la nueva ley tributaria.



Los papeles de Bank of America caían 1.6 por ciento luego de mostrar una caída en su ganancia neta de dos mil 900 millones de dólares vinculado a la nueva ley tributaria federal.