Bitcoin debuta en otra bolsa importante... pero no le fue tan bien

NUEVA YORK.- El debut de bitcoin este lunes en su segundo gran mercado bursátil de Estados Unidos no tuvo la emoción -ni las ganancias- que se registraron en su primer estreno.



Los nuevos contratos de futuros basados en el precio de la moneda digital comenzaron a operar este domingo en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), una semana después de su debut en Cboe (también de Chicago), su principal competencia.



El contrato de futuros que expira en enero cerró el lunes en 19 mil 100 dólares, lo que representa una caída de 400 dólares, y se hicieron operaciones por mil 49 contratos. Una semana antes, en el Cboe, los futuros de bitcoins se dispararon 20%, con un volumen de 4 mil contratos.



CME empezó más rápido y se fijaron precios de forma más eficiente. Su contrato más activo cambió de dueño 221 veces en la primera hora, frente a 570 en el debut de Cboe.



“La gente se preparó mejor” para el comienzo de las operaciones en CME, dijo Bobby Cho, director de operaciones de Cumberland, la unidad de criptomonedas de DRW Holdings. “Sabía cómo iban a cubrir sus posiciones”.



Los futuros de CME, al igual que los de Cboe, no involucran bitcoins como tal. Los futuros de CME siguen un indicador de los precios de la moneda digital que obtienen de varias bolsas privadas. Los futuros de Cboe rastrean los precios de bitcoin de una bolsa privada conocida como Gemini.



Pero, los futuros del bitcoin de CME y Cboe tienen algunas diferencias. El precio del producto del segundo se deriva del precio de la criptomoneda en una sola bolsa; el de CME se basa en cuatro.



También, cada contrato que se vende en CME es por cinco bitcoins.



El precio de los bitcoins se ha disparado este año en las bolsas privadas, lo que ha generado interés de Wall Street. La moneda virtual operaba por debajo de los mil dólares al principio del año, y rebasó los 19 mil dólares en algunas bolsas en los días previos a su debut en Cboe y CME. Bitcoin operaba a un tipo de cambio de 18 mil 697 dólares la tarde del lunes en Coindesk.



“Estábamos esperando el lanzamiento de los futuros de CME porque el precio es más sólido y la bolsa opera con volúmenes mucho más grandes”, dijo José Miguel Nascimento, jefe de operadores del fondo de criptomonedas Solidus Capital. “Los futuros son muy positivos para el mercado de bitcoins porque ayudarán a todos, desde mineros hasta operadores, a cubrir riesgos, y contar con una curva de precios contribuirá a limitar las oscilaciones”.



El creciente entusiasmo por los bitcoins ha generado dudas sobre si su valor se trata de una burbuja. La Comisión de Valores publicó la semana pasada un comunicado en el que advierte a los inversionistas mantener cautela con cualquier operación relacionada con bitcoins o cualquier otra moneda digital. Además, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos propuso regular al bitcoin como una materia prima, como se hace con el oro, plata, platino y crudo.



Los contratos, que se pagan en dólares y operan en bolsas reguladas, pueden comprarse por inversionistas institucionales que no pueden adquirir bitcoins directamente en bolsas, en gran parte sin regulación.



“Uno de los principales problemas a la hora de invertir institucionalmente en activos digitales es que los bancos y las instituciones más grandes no pueden poseer un instrumento desregulado en sus balances, pero un contrato de futuros es algo que sí pueden tener”, dijo Gabor Gurbacs, director de estrategia con activos digitales de VanEck Associates.



Con los futuros, “uno no tiene el bitcoin físico, lo cual resuelve problemas de custodia y los riesgos con contrapartes por esas bolsas menos reguladas”.



Elaborada con información de AP y Bloomberg