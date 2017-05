Banxico sube las tasas y sorprende a los mercados

El Banco de México (Banxico) fue a contracorriente una vez más al elevar las tasas de interés en un movimiento que la mayor parte de los analistas no esperaban.



Ante el deterioro de las expectativas inflacionarias de mediano plazo, el banco central decidió incrementar en un cuarto de punto su tasa de referencia para llevarla a 6.75 por ciento y con este movimiento, acumuló un aumento de 375 puntos desde que inició su ciclo de alza en diciembre del 2015.



En las últimas seis reuniones de política monetaria, el instituto central ha elevado en cuatro su tasa de referencia en 50 punto base y, en las otras dos, la ha aumentado en 25 puntos.



En tanto que la Reserva Federal de Estados Unidos lleva un aumento en su tasa de referencia de sólo 75 puntos base, de diciembre del 2015 a la fecha.



SIN FINAL



Tras el aumento de la tasa de fondeo por parte de Banxico este jueves, el mercado financiero prevé que el alza de los réditos aún no ha terminado para este año, sólo que el consenso del momento no es unánime para las próximas reuniones de política monetaria.



Eduardo González, analista de Citibanamex, afirmó que los datos de inflación de abril sugieren que la economía está enfrentando mayores presiones inflacionarias que las previstas, por lo que la decisión del Banco de México de elevar la tasa de fondeo estuvo en línea con el pronóstico del área de análisis de la institución.



“Mantenemos nuestro escenario de aumentos de 25 puntos base en junio y en septiembre, ya que aún esperamos que el Banco de México siga a la Reserva Federal durante el resto del año. De ahí que revisamos la previsión de la tasa de política monetaria al cierre del año a 7.25 por ciento”, dijo González.



Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, la tasa de interés interbancaria a un día podría terminar hasta 7.50 por ciento este 2017, debido a que la inflación seguirá incrementándose.



Tan sólo en junio, prevé Siller, la tasa anual de la inflación podría rondar los 6.38 por ciento.



Por su parte, Mariana Ramírez, analista de Ve por Más, coincidió que los incrementos en la tasa de interés por parte de la autoridad monetaria aún no han terminado para este año, debido a que la autoridad monetaria está encaminándose a regresar al objetivo de estabilidad de precios de una inflación cercana a tres por ciento, y no arriba de cinco por ciento como se ubica actualmente.



La especialista de Ve por Más consideró que difícilmente el banco central no subirá la tasa de interés en la reunión de junio, ya que las probabilidades (93.8 por ciento) apuntan a que la Fed ajustará sus réditos en 25 puntos base.



Añadió que la respuesta del banco central mexicano podría ser de 25 puntos base en el escenario más agresivo, terminando la tasa en siete por ciento para mediados de año.



Como consecuencia del alza en la tasa de referencia de Banxico se espera que los rendimientos de corto plazo suban, pero que los de un horizonte de largo plazo puedan mostrar estabilidad e incluso una baja moderada.



DECISIÓN RESCATA AL PESO DEL 'RUSSIAGATE'



La sorpresiva decisión del Banco de México de elevar su tasa de referencia ayudó al peso a recuperar terreno a pesar del escándalo en EU por las conexiones de la actual administración con Rusia, pero no lo suficiente para evitar que terminara con números rojos.



El Banco de México informó que el dólar spot cerró este jueves en 18.7705 unidades. En el día, el peso retrocedió 7.35 centavos, semejante a 0.39 por ciento.



En ventanilla bancaria, el billete verde se quedó en 19.15 unidades, cifra similar a la reportada el miércoles por Citibanamex.



El tipo de cambio mostró una fuerte volatilidad. El máximo en el día se reportó en 18.993 unidades, en tanto que el mínimo fue de 18.7705, en el mercado de mayoreo, aunque en las primeras horas del día (extra hours) se llegó a cotizar en 19.06 pesos.



La moneda mexicana se enfrentó a un contexto externo con señales mixtas, aunque prevaleciendo los factores negativos.



El dólar resurgió después de seis caídas consecutivas, al avanzar 0.38 por ciento frente a una canasta de 10 divisas.



En tanto los precios del petróleo mostraron una moderada recuperación, lo cual contribuyó a limitar el retroceso de divisa nacional.



El crudo WTI ganó 0.55 por ciento a 49.34 dólares por barril y el Brent avanzó 0.56 por ciento a 52.50 dólares.