Arabia Saudita obtendrá 21 mil mdd fuera del petróleo: BofA

Los ingresos no petroleros de Arabia Saudita podrían aumentar en unos 8 mil millones de riyales -- 21 mil 300 millones de dólares -- el próximo año, estimó Bank of America Merrill Lynch, lo que impulsa los esfuerzos del reino para reducir la dependencia de la economía del crudo.



El aumento vendría principalmente de la implementación del impuesto al valor agregado (IVA), un gravamen sobre los productos de lujo y mayores tasas aplicadas a los dependientes de los expatriados, escribió Jean-Michel Saliba, un economista de Londres. El reino ya introdujo este año un impuesto sobre las gaseosas y el tabaco.



El déficit presupuestario de Arabia Saudita se redujo en el segundo trimestre de este año, gracias en parte a un aumento de 28 por ciento en los ingresos de las exportaciones de crudo, así como una caída en el gasto. Los ingresos no petroleros, sin embargo, cayeron 17 por ciento, destacando la dificultad del reino para diversificar su economía como parte de un plan encabezado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.



"Los ingresos no petróleo son un poco más bajos año sobre año en el primer semestre de 2017, pero deberían aumentar materialmente a partir de 2018 a medida que las reformas fiscales tienen efecto", escribió Saliba.



Otros puntos destacados en el informe de BofA incluyen:



Se espera que la próxima etapa de las reformas fiscales entre en vigencia a fin de año La caída en las reservas del banco central y saldos fiscales más ajustados sugieren salidas de capital Es probable que la restricción del gasto mantenga débil el crecimiento del PIB real no petrolero. Las autoridades parecen haber gastado menos que el objetivo presupuestado.



En una entrevista con Bloomberg News el año pasado, el Príncipe Mohammed dijo que su plan pretende recaudar al menos 100 mil millones de dólares al año en ingresos no petroleros adicionales para 2020.



Los ingresos no petroleros cayeron en el segundo trimestre debido principalmente a una disminución de los "otros ingresos", que incluyen los retornos de las inversiones del banco central y el fondo soberano del país, dijo el Ministerio de Hacienda este mes. Los ingresos recaudados de los impuestos aduaneros y otros gravámenes, incluido el impuesto religioso zakat, también declinaron.