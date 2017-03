Apuestas contra el peso caen a nivel de hace dos años

La posición especulativa del peso en el Chicago Mercantile Exchange (CME) disminuyó la semana pasada y se ubicó, hasta el 14 de marzo, en apenas 139 millones de dólares, mientras que una semana antes ascendía a mil 95 millones de dólares.



De acuerdo con Salvador Orozco, analista del mercado de cambios de Santander, este nivel tan bajo no se observaba desde noviembre de 2015.



“Esta posición (…) se había mantenido por arriba de los mil millones de dólares a favor del dólar, como si estuvieran esperando que el peso se depreciara”, explicó Orozco. “Sin embargo, viendo el movimiento de la semana pasada, alcanzando los niveles cercanos a los 19 pesos por dólar, hubo un cambio de señal y esa posición que estaba esperando una depreciación del peso frente al dólar ya se cubrió. Por lo que no ven un ruido relevante en el tipo de cambio, al menos en el corto plazo”.

El analista añadió que la posición especulativa casi llegó al equilibrio, pues quienes especulaban en ese mercado esperaban una depreciación del peso que no llegó. Al haber roto a la baja los 19.45, muchas de esas posiciones se tuvieron que limpiar, explicó.

MÉXICO, EL EMERGENTE MÁS ATRACTIVO

​

México es el mercado emergente más atractivo para los inversionistas, basado en una gama de métricas analizadas por Bloomberg, incluyendo crecimiento, rendimientos y valuaciones de acciones. India es el peor.



El peso mexicano cayó y el rendimiento de sus bonos subió cuando el presidente Donald Trump fue elegido en noviembre tras criticar al país por robarle empleos a Estados Unidos. Incluso después de que la venta masiva inicial cedió, el rendimiento de los bonos a 10 años de México todavía se encuentra más de un punto porcentual por encima de donde estaba antes de las elecciones. El tipo de cambio efectivo real del peso está cerca de un mínimo en 21 años, impulsando las perspectivas de ganancias para los exportadores.



"Tanto la moneda como los bonos de México se habían vendido demasiado", dijo Akira Takei, que ayuda a supervisar el equivalente a 440 mil millones de dólares como gestor de fondos en Asset Management One en Tokio. Dijo que las expectativas de que el dólar se debilitará lo han convencido de mantener una proporción más alta de pesos y bonos del gobierno mexicano en su cartera que lo recomendado por los índices de referencia que sigue.



Por otra parte, India es la nación en desarrollo menos atractiva para los inversionistas debido a sus acciones, bonos y moneda relativamente caros.