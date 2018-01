Rincón del Experto: 2017, un año para recordar

Es natural que al iniciar un año nuevo reflexionemos acerca de lo ocurrido del finalizado y esperamos que, en cuestiones de logros personales, el balance sea positivo. Si tus propósitos estuvieron ligados con temas de ahorro o inversiones, seguramente obtuviste un buen resultado.



2017 fue un año atractivo en materia de inversiones como ninguno de sus últimos cuatro predecesores logró alcanzar. Si bien el panorama económico para nuestro país no era nada favorable a inicios de año, debido a diferentes temas como la permanencia del TLC, el fortalecimiento del dólar y los crecientes niveles de endeudamiento federal, entre otros, no resultó nada mal haber comenzado a invertir en activos nacionales.



Con un mercado de deuda medido a través de su principal referente, el Cetes a 28 días, podemos decir que tuvo un comportamiento mixto, es decir, si bien incrementó ampliamente su desempeño en términos anuales netos, versus los últimos ocho años anteriores, no fue suficiente para superar a la creciente inflación.



El resultado del Cetes libre de impuestos fue de aproximadamente 6.1 por ciento para este 2017, un incremento en comparación con el 3.6 por ciento que pagó en 2016.



Este incremento no fue suficiente para contrarrestar a la inflación, ya que esta concluyó el año en 6.8 por ciento, es decir, desafortunadamente en términos reales el haber invertido exclusivamente en Cetes a 28 días no permitió crecer capital, la inflación fue mayor. Sin embargo, los niveles actuales de las tasas dejan un camino alentador para este mercado durante 2018.



Ahora bien, ¿qué fue del mercado accionario nacional? Este activo medido a través de su referente el IPC, también vio pasar durante el 2017 su mejor desempeño en comparación con los últimos cuatro años anteriores; 2016, 2015, 2014 y 2013 tuvieron retornos de 6.2 por ciento, -0.4, 1.0 y -2.2 por ciento, respectivamente.



El IPC en 2017 pagó 8.1 por ciento, superando el 6.2 de 2016.



Otra inversión o activo que tuvo un gran desempeño durante el año, fue nuestra moneda, el peso mexicano. Por fin después de 4 años de perder terreno frente al dólar, el peso se fortaleció durante el 2017 y finalizó aproximadamente un 5.1 por ciento más caro.



Esto significa que el peso en la relación dólar peso, pagó un 5.1 por ciento. Con este resultado concluyó la racha ganadora del dólar que inició desde el año 2013.



Otro dato relevante acerca de esta relación, es que el dólar en los años 2014, 2015 y 2016 fue el activo más rentable entre los otros dos mencionados: Cetes a 28 días e IPC. Es hasta el 2017 donde el IPC le quita la corona al dólar y se posiciona como el activo más ganador y lo mejor de todo, que logró superar a la inflación.



Si bien, teníamos dudas acerca de la evolución del año pasado, al final no resultó ser nada despreciable.