¿Qué esperan los mercados para este viernes 1 de septiembre?

La semana cerrará con información económica tanto a nivel local, como internacional.



En México, iniciarán la segunda ronda de negociación del TLCAN, además de que se darán a conocer datos de remesas y de manufactura. En Estados Unidos la atención de los inversionistas estará centrada en los datos de empleo no agrícola durante agosto.



MÉXICO



A menos de un mes de haber iniciado las renegociaciones del TLCAN, comienza la segunda ronda de mesas de discusión, ahora con sede en México. Aunque no se prevé que surjan detalles sobre el contenido de las pláticas, los inversionistas estarán atentos al tono que utilicen los líderes de cada país.



En cuanto a cifras económicas, a las 9:00 horas se darán a conocer los flujos de remesas al país durante julio. Más tarde, a las 12:00 horas, el IMEF dará a conocer su índice manufacturero.



Adicionalmente, será entregado el paquete del Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores.



ESTADOS UNIDOS



La atención de los mercados financieros comenzará a las 7:30 horas con las cifras del Departamento del Trabajo sobre el comportamiento de las nóminas no agrícola. De acuerdo con el consenso de analistas, se espera que se hayan creado al menos 180 mil plazas durante el octavo mes del año, por debajo de las 209 mil generadas un mes antes.



El otro dato relevante del informe será el de la tasa de desempleo, la cual se prevé que permanezca en 4.3 por ciento.



Más tarde, a las 9:00 horas, se publicará el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan al mes de agosto, el cual tendría un cambio marginal de 97.6, a 97.5 unidades.



También a las 9:00 horas, destacarán las cifras del gasto en construcción al mes de julio, el cual habría aumentado en 0.5 por ciento respecto al mes previo.