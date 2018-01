¿Qué esperan los mercados para el viernes?

Para la última sesión de la semana, los inversionistas en el mercado local e internacional no cuentan con muchos catalizadores económicos.



Los inversionistas en México se mantendrán atentos al inicio de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



La información más relevante proviene de Estados Unidos, donde el jueves se aprobó en la Cámara de Representantes el techo de endeudamiento; también se esperan indicadores de la Reserva de Chicago.



ESTADOS UNIDOS



Para evitar el cierre del gobierno, el Senado estadounidense debe aprobar el proyecto de ley para financiar las operaciones del gobierno federal. La Cámara baja lo aprobó el jueves por la noche.



A las 7:30 horas, la Reserva Federal de Chicago publicará su indicador de cifras de la región, que revela la actividad económica y la presión inflacionaria en el distrito de Chicago. En diciembre, se ubicó en 0.15 puntos, pero no hay una lectura previa para enero.



Al medio día, se contará con la intervención del vicepresidente de la Reserva Federal, Randal Quarles, que hablará sobre regulación bancaria en Washington.



MÉXICO



La agenda del viernes permanecerá vacía; sin embargo, para la siguiente semana destaca el inicio de la sexta ronda de negociaciones del TLCAN, que se llevará a cabo del 23 al 29 de enero en la ciudad de Montreal, Canadá.



EUROPA



En Europa, se esperan datos en Alemania del indicador anual de precios al productor a diciembre, analistas estiman se ubique en 2.3 por ciento, frente al 2.5 por ciento previo.



En España se publicarán cifras de la balanza comercial, no se tiene una previsión para este dato. Por último, se divulgará información de la cuenta corriente en la eurozona.