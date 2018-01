¿Qué esperan los mercados para el viernes?

En Estados Unidos, se contará con el dato oficial de la nómina no agrícola, la balanza comercial durante noviembre, órdenes de bienes duraderos y declaraciones de miembros de la Reserva Federal.



En el mercado local, la agenda económica permanecerá vacía.



ESTADOS UNIDOS



La agenda arrancará a las 7:30 horas, cuando se dé a conocer el dato oficial de nóminas no agrícolas al mes de diciembre; se espera una lectura para diciembre de una creación de cerca de 200 mil nuevos empleos en Estados Unidos.



A la misma hora, están anunciados los datos de la balanza comercial a noviembre, para este dato no se cuenta con estimados.



Horas más tarde, a las 9:00, se tendrá la información final de pedidos de bienes duraderos durante noviembre, el dato previo se ubicó en 1.3 por ciento, para este dato no hay un estimado.



Las declaraciones de miembros de la Fed comenzarán a las 9:15 horas con Patrick Harker de la Reserva de Filadelfia en un panel anual de la Asociación de Economía Americana. A las 11:30 horas, Loretta Mester, de la Reserva de Cleveland, continuará con las intervenciones públicas en el mismo foro.



Durante el fin de semana, se espera otra intervención de Mester y del vicepresidente de la Fed de Nueva York, Simon Potter, en Filadelfia.



EUROPA



En Europa, se espera información en Alemania de ventas minoristas a noviembre, se contará con datos de la inflación preliminar en Francia, en Italia y en la región.



MÉXICO



En México, la agenda no contará con información económica.



Para la siguiente semana, se esperan datos de la inflación de la última quincena de diciembre y del año, indicadores de la actividad industrial y datos finales de la confianza del consumidor.