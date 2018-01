¿Qué esperan los mercados para el martes?

Los participantes del mercado estarán atentos a información económica en distintos mercados.



En México, se publicarán cifras del PIB al cuarto trimestre del 2017, el estado que guardan las reservas internacionales, datos de las finanzas públicas y se realizará la subasta gubernamental.



En Estados Unidos, se tienen datos del indicador de The Conference Board, dará inicio la reunión de la Reserva Federal y el presidente Donald Trump dará su primer informe de gobierno.



MÉXICO



A las 8:00 horas, el INEGI publicará cifras mensuales y anuales del PIB al cuarto trimestre. Para el primer dato se estima una expansión de 0.6 por ciento, después de la contracción de 0.3 por ciento previa. Para la cifra anualizada, analistas esperan un crecimiento de 1.6 por ciento para la económica mexicana, ligeramente por encima del dato previo del 1.5 por ciento.



El Banco de México dará a conocer el nivel de las reservas internacionales y a las 11:30 horas, realizará la subasta de deuda gubernamental de Cetes a uno, tres, seis y 12 meses, Bonos M a 10 años, Udibonos a 30 años y Bondes D a cinco años.



A las 14:30 horas, se conocerá información de las finanzas públicas del 2017.



ESTADOS UNIDOS



A las 8:00 horas, está programada la reunión a puerta cerrada del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal en Washington, y para el miércoles se dará a conocer su decisión de política monetaria de Estados Unidos.



A las 9:00 horas, se divulgará el indicador de confianza del consumidor de The Conference Board.



Por la noche, a las 20:00 horas, el Presidente Donald Trump dará su primer informe sobre el Estado de la Nación (State of the Union).



EUROPA



En el Viejo Continente, la información más destacada son las cifras preliminares del PIB y gasto del consumidor en Francia, España y la Zona Euro; datos de la masa monetaria en Reino Unido e indicadores de la inflación en Alemania.



ASIA



En la región asiática, se tienen datos de la actividad industrial y órdenes de construcción en Japón.



Por otra parte, China, publicará indicadores del PMI manufacturero y no manufacturero.