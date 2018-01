¿Qué esperan los mercados para el jueves?

En el mercado local el Inegi regresa con la publicación de sus indicadores económicos correspondientes al último mes del 2017.



Mientras que en Estados Unidos, se contará con el dato del empleo no agrícola, renovaciones y peticiones de subsidio por desempleo, inventarios del petróleo, el PMI de servicios y las declaraciones de James Bullard de la Reserva Federal de St. Louis.



MÉXICO



La agenda arrancará a las 8:00 horas, con la publicación de tres indicadores bajo el formato de encuesta por parte del Inegi correspondientes a diciembre.



El primero de ellos es el indicador de la confianza empresarial, el segundo, el indicador de pedidos manufactureros y el último, el indicador de expectativas empresariales.



ESTADOS UNIDOS



La agenda arrancará a las 7:15 horas, cuando se dé a conocer el dato de empleo no agrícola al mes de diciembre; para este dato se espera una variación de mil empleos, la lectura anterior se ubicó en 190 mil puestos.



Minutos más tarde, a las 7:30 horas, está programada la publicación de las renovaciones y nuevas peticiones de subsidio por desempleo; para ambos datos se esperan ligeras disminuciones por alrededor del 1 por ciento, respecto a lecturas previas.



A las 8:45, se dará a conocer el PMI de servicios, para este dato no se espera variación y analistas estiman se mantenga en 52.4 puntos.



Horas más tarde, a las 10:00 horas, la Administración de Información de Energía (AIE) publicará los datos de inventarios del petróleo.



Por último, a las 12:30 horas, James Bullard presidente de la Fed de St. Louis y miembro del FOMC, tendrá una intervención pública en Filadelfia.



EUROPA



En Europa, la información que se dará a conocer es el PMI de la región y por países, destacando el de España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.



Además, en Reino Unido, se tienen programados datos de masa monetaria y crédito al consumidor.