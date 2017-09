Pese al TLCAN y elecciones de 2018, México es rentable

La inversión en México es rentable pese a sus principales riesgos, que son la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y las elecciones presidenciales de 2018, afirma Principal.



En entrevista con EL FINANCIERO, Valentín Carril Muñoz, economista en jefe de Principal para Latinoamérica, aseveró que el riesgo para el país es moderado, por lo que recomienda una posición de inversión "sobreponderada" para México.



“La renegociación del TLCAN va a ser dura, larga, compleja, en donde muchas áreas de la economía quieren aportar, pero considero que cuando se firme el nuevo Tratado será razonable”, dijo Carril.



Añadió que el mundo de las inversiones es relativo, ya que en todos los países del mundo hay distintas tendencias políticas, pero no cree que México sea más riesgoso que otros países de América Latina (Chile, Colombia, Perú y Brasil).



“En términos relativos el riesgo México lo considero moderado; en Chile tenemos una candidata que tiene un 30 por ciento de apoyo popular según la encuesta. Y es parte del juego democrático y estamos acostumbrados”, aseguró.



“Para mí el riesgo número uno en México es el TLCAN, no la parte política. Y si usted me pregunta en dónde hay más riesgo político de los cinco países que estudio, diría que México está en el lugar tres. Mantengo una posición sobreponderada en México, en parte porque estos riesgos no son tan altos”.



El especialista de Principal detalló que el elemento más relevante que sostiene su recomendación es que México tiene una evolución positiva de la economía, ya que el PIB del país, corregido por factores estacionales comparado año contra año, crece sostenidamente en alrededor de 3.0 por ciento. Los únicos que han registrado esa tasa son Perú, Polonia y España, explicó.



El empleo formal en México está bien, un buen indicador de cómo anda el mercado laboral, pero en Brasil ha caído a tasas negativas el empleo. México está lejos de eso, dijo el economista en jefe.



Por otra parte, comentó que el tipo de cambio en México es razonable y

competitivo.



“Lo que ha venido sucediendo con la recaudación tributaria en México es otro de los puntos fuertes, se ha venido reduciendo fuertemente la dependencia del petróleo, aumentando la dependencia de impuestos, que es más estable”, dijo.



Cuestionado sobre las acciones de política monetaria de la Fed, el economista en jefe de Principal para AL declaró que el ajuste al que le tenemos temor va a ser mucho más lento y no va a causar grandes problemas.