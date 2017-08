Las 3 peores inversiones de 2017

El petróleo, las materias primas agrícolas y el dólar son las peores inversiones en lo que va de este 2017.



El activo más perdedor en lo que va del año es el mercado de petróleo, con el precio del barril de WTI con una caída de 11.8 por ciento.



Le sigue el Bloomberg Agriculture Subindex, con una pérdida de alrededor de 10 por ciento y en tercer lugar se encuentran las inversiones en dólares, que han sido negativas por la depreciación de la moneda estadounidense de 8.9 por ciento.



Las inversiones en dólares han sido negativas por la depreciación del dólar frente a las 10 principales divisas en el mundo, con el índice DXY, de 8.9 por ciento, destacó Nadia Montes de Oca, analista de Franklin Templeton.



De acuerdo con Philippe Waechter, economista en jefe de Natixis Asset Management, filial de Natixis Global Asset Management, la política económica actualmente es inexistente en la Casa Blanca y el ciclo económico envía señales de alerta a pesar de un desempleo muy bajo.



“Este es un tema de gran interés para los historiadores: seis meses después del arribo de un nuevo presidente a Washington, aún no hay signos de una política económica. Esto es un desastre y probablemente sea también algo histórico, por lo que el dólar no tiene motivos políticos para fortalecerse y demandar bonos del Tesoro”, sentenció Waechter.



José Antonio Ezquerra, director de promoción patrimonial de Finamex Casa de Bolsa, explicó que no es buena alternativa invertir en dólares en este momento, pero lo que sí es recomendable son las coberturas para considerarlas en el portafolio.



Y es que el dólar se ha debilitado contra la mayoría de las monedas globales más importantes.





Sura Asset Management México previó que estamos entrando en una etapa de lateralidad en la valuación global del dólar, que impediría mayores apreciaciones.



“La depreciación del dólar podría persistir hasta no ver un repunte de inflación sostenido en EU que dé soporte al ciclo de normalización monetaria, pero el nivel parece lo suficientemente bajo, como para esperar un comportamiento lateral. El sobredesempeño de las bolsas emergentes sigue respondiendo al apetito por el riesgo que los mejores datos de actividad global sostienen, aunado a la confirmación de numerosas economías dentro del grupo que han escapado de la recesión”, señaló la institución.



Por otro lado, el precio del petróleo está al vaivén de lo que sucede con los fundamentales de la oferta y la demanda del crudo.



Algunas semanas se da la noticia de que la Administración de Información Energética reportó que la producción de crudo en Estados Unidos continuó creciendo durante la semana, otras veces que cayó.

Los acuerdos con la OPEP son otro de los factores que incide en el precio, lo que no permitirá que el precio del petróleo supere los 50 dólares por barril, pero sí que toque niveles de 40 dólares.