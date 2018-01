En 2018, los mercados sólo pensarán en algo: geopolítica

El FMI indica que no se puede descartar que en los próximos 12, 18 y 24 meses existan episodios de volatilidad en los mercados. (Pixabay)

Pese a que los mercados financieros siguen al alza y la economía mundial crece, los muros en el mundo se están levantando, provocando amenazas de una crisis geopolítica.



De acuerdo con el informe “Top Risk 2018”, elaborado por Eurasia Group, los 10 mayores riesgos de este año tienen que ver con la geopolítica.



El primero de ellos, según Eurasia, es China y su conveniencia acerca de que exista un vacío de liderazgo global, el cual sería aprovechado en diversos sentidos por el gigante asiático.



El segundo más importante es la posibilidad de un evento que pudiera desatar un conflicto mundial, como las recientes amenazas de Corea del Norte.



El tercero es lo que la consultoría llama “La guerra fría global de la tecnología”, en que las innovaciones tecnológicas jugarán un papel cada vez mayor en tensiones geopolíticas.



El cuarto está relacionado con México y el hecho de que las elecciones presidenciales se encuentren con el proceso de renegociación del TLCAN, lo que podría afectar a los flujos en el comercio global.



En el quinto lugar se encuentra las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, que podrían derivar en un conflicto más grande en Medio Oriente.



La “erosión de las instituciones” a nivel global, la ola proteccionista, el Brexit, políticas étnicas en Asia y la seguridad en África completan la lista realizada por Eurasia.



“Los mercados están subiendo y la economía no está mal, pero los ciudadanos están divididos. Los gobiernos no están haciendo mucho gobierno. Y el orden global se está deshaciendo”, explicaron los analistas de la consultora en el informe.



“La escala de los desafíos políticos del mundo es desalentadora. Las democracias liberales tienen menos legitimidad que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de sus problemas estructurales no parecen posibles. Pero si tuviéramos que elegir un año para una gran crisis inesperada -el equivalente geopolítico de la crisis financiera de 2008- se siente como 2018”.



El declive de la influencia de Estados Unidos en el mundo se acelerará en 2018, destacó la firma. La mezcla de ese poder y el liberalismo económico y político se enfrentan a una crisis de credibilidad.



Con poco sentido de la dirección estratégica de la Casa Blanca de Trump, lo que podría aprovechar China.