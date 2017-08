El ‘miedo’ en los mercados vuelve a los niveles de la elección de Trump

Trump lo volvió a hacer.



La volatilidad en los mercados internacionales regresó a niveles que no se habían visto desde noviembre del año pasado, mes en el que el republicano fue electo presidente de Estados Unidos.



La razón detrás del miedo y la incertidumbre entre los inversionistas fueron las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos a Corea del Norte, que se suman a la advertencia de que el país asiático verá “fuego y furia”.



“Les pasarán cosas que nunca pensaron que fuera posible” y “(mis advertencias previas) no fueron lo suficientemente duras” fueron las frases que utilizó Donald Trump el jueves en una conferencia de prensa.



Tras las declaraciones, el índice VIX, también llamado índice del miedo, que mide la volatilidad futura en el S&P 500, saltó la barrera de los 16 puntos, un nivel que no se había registrado desde el día que Trump fue electo para dirigir la Casa Blanca.



Al mismo tiempo, el S&P 500, registró una caída en la sesión de 1.45 por ciento. El Dow Jones y el Nasdaq también tuvieron fuertes descensos, de 0.93 y 2.13 por ciento, respectivamente, y en todos los casos obtuvieron las mayores pérdidas en al menos 2 meses.



“Las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte han impulsado la percepción del riesgo geopolítico probablemente en el peor momento, pues los mercados habían alcanzado niveles elevados en lo que va del año con una volatilidad casi en mínimos récord. No debería sorprender que las monedas, los bonos y las acciones de alto rendimiento tracen puntos de inflexión tentativos”, explicó en una nota de análisis John Normand, estratega de JPMorgan.



En contraste de las bajas generalizadas en activos de riesgo, el apetito por activos de refugio también registró un fuerte incremento.



El oro al contado registró ayer un alza de 0.68 por ciento, con lo que acumula rendimientos por 2.24 por ciento en 3 días. La plata, por otra parte, subió casi uno por ciento ayer, para acumular un rally de 5.20 por ciento en el mismo lapso.



Los bonos del Tesoro y el yen japonés también actuaron como refugio en la jornada, al registrar incrementos de 0.45 y 0.77 por ciento, en cada caso.



La Bolsa Mexicana de Valores no fue ajena a la ola de ventas. El Índice de Precios y Cotizaciones cayó 0.65 por ciento y con ello perdió el piso de las 51 mil unidades por primera vez en casi un mes, desde el 14 de julio.



EL PESO, DEFENSIVO



A pesar de la mayor aversión al riesgo a nivel global, el tipo de cambio oficial del peso frente al dólar bajó 0.33 por ciento y se ubicó en 17.91 unidades.



La moneda mexicana se colocó como una de las de mejor comportamiento dentro de las pertenecientes a las naciones emergentes, a pesar de la decisión del Banco de México de dejar sin cambio su tasa de referencia y en medio de un contexto externo caracterizado por una mayor aversión al riesgo.



En ventanilla bancaria, el billete verde se vendió en 18.25 unidades, igual al cierre del miércoles reportado por Citibanamex.