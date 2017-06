¿Cómo la BMV resistió la salida de inversionistas en mayo?

A pesar de un cierre de mes con alta volatilidad entre emisoras, los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pondrán a prueba este año la estrategia sell in may and go away, pues las ganancias acumuladas y las perspectivas podrían no representar un momento de salida, aseguran analistas.



Tanto analistas técnicos como fundamentales estudian si habrá la tentación de deshacer posiciones en la renta variable, en un momento en el que los inversionistas vienen de acumular beneficios en los primeros cinco meses del año de alrededor del siete por ciento nominal y de 19 por ciento en dólares.



La estrategia, popular en Wall Street, se basa en el comportamiento histórico de rendimientos -desde 1896- del Dow Jones, en donde las ganancias promedio entre mayo y octubre se han limitado a 2.0 por ciento, mientras que, entre noviembre y abril, han sido de 5.4 por ciento.



Según Carlos Ponce, director general de Análisis y Estrategia de Ve por Más, las características del mercado accionario mexicano no se adaptan en su totalidad a este tipo de estrategias, que son más para traders, y no para inversionistas institucionales, nacionales y extranjeros, que son quienes mueven el mercado nacional.



Ponce afirmó que, en el balance fundamental, el mercado accionario mexicano tiene buenos argumentos para tener un mejor comportamiento en lo que resta del año. Algunos de ellos son los que, después de cuatro años, han revisado las expectativas de crecimiento mexicano al alza y los que en los reportes financieros de las emisoras fueron muy buenos en el primer trimestre, por lo que se espera que continúen dando buenos datos.



Sin embargo, consideró Ponce, todavía se aguarda que se resuelvan algunos pendientes, como las elecciones en el Estado de México, en el contexto local, y el tema político Donald Trump-FBI-Rusia y el TLCAN, en lo internacional.



“Los mercados financieros están esperando información para continuar con su toma de decisiones, de ahí que no están marcando una tendencia tan clara, pero lo que sí puedo decir es que, con base a lo fundamental, el mercado accionario mexicano es una buena opción para seguir invertido (…) toda vez que el verano, aunque baja un poco la operatividad, esta dependerá de la agenda de noticias que le afecten a la toma de decisiones de los participantes”, afirmó Ponce.



Para Roberto Galván, analista técnico de Actinver, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores tiene una banda de resistencia entre los 50 mil 300 y los 50 mil 700 puntos, mientras que establece una banda de soporte entre los 47 mil 900 y 47 mil 300 enteros.



El especialista de Actinver destacó que la postura recomendada es de “compra”, en tanto que para la inversión patrimonial es de “retener”. Galván asegura que el IPC está enviando señales técnicas de compra.



Para el Comité de Inversiones de Invex, dirigido por Juan Guichard, se mantiene la percepción de un entorno más favorecedor para las empresas hacia el futuro, por lo que decidieron mantener las posiciones en renta variable local.