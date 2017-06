Bolsas europeas caen por derrumbe en acciones de STMicro y Dialog

Los mercados accionarios europeos cedían terreno al mediodía, exceptuando Londres, afectadas por la caída en acciones de los proveedores de Apple y otras firmas tecnológicos, dejando en segundo plano los resultados electorales que fueron bien recibidos en Francia e Italia.



Los títulos en los fabricantes de chips STMicro y Dialog se desploman 8.2 y 6.72 por ciento tras unas fuertes pérdidas en sus pares estadounidenses y asiáticos.



El peor desplome en 14 meses de las acciones de Apple en Wall Street el viernes provocó una oleada de toma de ganancias en los papeles tecnológicos altamente valoradas, que han repuntado a máximos históricos este año.



El índice tecnológico europeo caía 2.3 por ciento, liderando las pérdidas sectoriales en Europa y en camino hacia sus mayores pérdidas diarias desde octubre del 2016. El referencial ha trepado alrededor de un 40 por ciento durante el último año para alcanzar un máximo en 15 años este mes.



El índice paneuropeo Stoxx 600 baja 0.4 por ciento, apoyado levemente por el alza en los precios del petróleo que impulsaba a las acciones energéticas y por los resultados de las elecciones parlamentarias en Francia, que parecieron dar al presidente Emmanuel Macron una mayoría contundente para sacar adelante sus reformas a favor del mercado.



Italia también ofreció alguna tranquilidad después de que el euroescéptico Movimiento 5 Estrellas sufriera un severo revés en unas elecciones locales.



El principal ganador del Stoxx era la italiana UBI Banca, que sumaba un 3 por ciento en el primer día de una emisión de acciones por 400 millones de euros para fortalecer su capital tras ofrecerse a hacerse cargo de tres pequeños prestamistas rescatados.



En Londres, en tanto, los inversores adoptan un enfoque prudente, luego que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May no alcanzó mayoría en el parlamento y una semana se reunirá la Reserva Federal.



El índice FTSE-100 opera con una marginal alza de 0.07 por ciento, luego de una apertura a la baja.



El nuevo gabinete británico tendrá su primera reunión este lunes después de que la primera ministro May fue reelegida con un gobierno en minoría el pasado 8 de junio.



Los informes de prensa indican que el nuevo gobierno podría adoptar un versión suave del Brexit, proceso como se conoce la salida de Londres de la Unión Europea, para mantener al Reino Unido en el mercado único pese a las declaraciones de la lideresa conservadora.



A continuación la cotización de las principales bolsas europeas:



Bolsa Índice mediodá Puntos Porcentaje



Londres FTSE 7,529.50 +2.17 +0.07%



París CAC-40 5,274.90 -24.81 -0.47%



Frankfurt DAX 12,774.20 -41.52 -0.32%



Zurich SMI 8,816.38 -29.47 -0.33%



Madrid Ibex-35 10,926.50 -51.80 -0.47%



Milán MIB Index 21,094.58 -27.84 -0.13%



Lisboa PSI-20 5,274.79 -24.15 -0.46%