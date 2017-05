Bolsas europeas cierran mayo con número rojos

Las ganancias en las bolsas europeas fueron de corta duración, después que las acciones del sector bancario se desplomara junto con las firmas mineras y productores de energía que fueron arrastrados por la caída en los precios del petróleo de hasta el tres por ciento.



El índice Stoxx Europe 600 cerró en baja de 0.1 por ciento en Londres, borrando un avance anterior de hasta un 0.5 por ciento.



Los prestamistas de Estados Unidos siguieron los compañeros más baja después de que JPMorgan Chase & Co dijo que los ingresos de sus negocios comerciales se redujo en el segundo trimestre.



En el Reino Unido, el índice FTSE 100 terminó en baja de 0.2 por ciento, luego de subir hasta un 0.8 por ciento a un récord intradiario en medio de un entorno político incierto.



Antes de las elecciones generales de la próxima semana en el país, según una encuesta conducida por Panelbase, los conservadores podrían conseguir el 48 por ciento de los votos y el Partido del Trabajo el 33 por ciento.



Un estudio anterior de YouGov Plc prevé que el partido en el poder estaría por debajo de la mayoría, estimulando una caída de la libra esterlina.



Los mineros fueron los mayores perdedores entre grupos de la industria Stoxx 600 en medio de una caída de los precios del mineral de hierro, mientras que las acciones de energía reportan su peor desempeño de este año.



Entre las acciones activas en las noticias corporativas, las acciones de Ericsson AB repuntaron 4.9 por ciento después de la firma de inversión de capital activista Cevian AB comprara una participación de más del 5 por ciento en la firma de equipos de telecomunicaciones.









Cellnex subieron 4.02 por ciento después de que Bloomberg reportó que American Tower podría presentar una oferta por la compañía. Cellnex dijo que su dirección no había tenido contacto con American Tower, mientras que una portavoz de Abertis, su principal accionista, dijo que no había recibido ofertas.



El valor que más cayó fue Metro con el 2.63 por ciento en reacción a unos resultados trimestrales que mostraron pérdidas en su división de electrónica de consumo.



Las plazas bursátiles esperan la publicación del IPC adelantado de la eurozona y el Libro Beige de la Reserva Federal de Estados Unidos.



En el entorno político, en el Reino Unido, el último sondeo pone en riesgo la mayoría absoluta de los conservadores liderados por Theresa May debido al auge en las encuestas de los laboristas de Jeremy Corbyn, a solo ocho días los comicios generales.



Tampoco faltan los problemas en Italia, que muy probablemente se encamina hacia unas elecciones anticipadas, cuando el mercado esperaba la cita electoral el año próximo.



Igualmente, Grecia ha vuelto a ser un problema, toda vez que su gobierno "amenaza" con dejar de pagar el rescate recibido.



En concreto, según publicó ayer la prensa alemana, Grecia estaría dispuesta a no pagar los vencimientos de su rescate en julio en caso de que no haya acuerdo para aliviar la carga de la deuda en la reunión que el Eurogrupo celebrará el 15 de junio.



En el mercado de divisas, el euro muestra una ganancia frente al dólar al situarse en 1.1233 unidades.



A continuación la cotización de las principales bolsas europeas:



Bolsa Índice cierre Puntos Porcentaje



Londres FTSE-100 7,517.50 -9.01 -0.12%



París CAC-40 5,285.50 -20.44 -0.39%



Frankfurt DAX 12,611.50 +12.82 +0.10%



Zurich SMI 9,005.50 -2.04 -0.02%



Madrid Ibex-35 10,870.00 -6.9 -0.06%



Milán MIB Index 20,730.50 -83.98 -0.40%



Lisboa PSI-20 5,278.82 -0.02 -0.98%