Disney decepciona con pronósticos para este año; acciones cae con fuerza

Las acciones de Disney caían este jueves más de un 4 por ciento después que el presidente ejecutivo de Walt Bob Iger dijera que las ganancias de este año estarán en línea con las del 2016.



El empresario también declaró que el servicio de "streaming" (transmisión online de contenidos de video y audio) de Disney ofrecerá en exclusiva películas de la taquillera saga de "La Guerra de las Galaxias" y cintas de Marvel como "Los Vengadores" e "Iron Man".



Disney ganó 5.72 dólares por acción en el año fiscal 2016. Analistas esperan que la firma gane 5.88 dólares este año, según Thomson Reuters I/B/E/S.



Los títulos de la compañía perdían 4.75 por ciento a las 13:15 hora local del Centro de México, hasta un mínimo en más de 10 meses de 96.71 dólares, arrastrando a la baja a los papeles de CBS Corp y Twenty-First Century Fox Inc con caídas respectivas de 2.7 y 3.3 por ciento.



Las compañías de medios están lidiando con el cambio en las preferencias de los espectadores, que están migrando hacia opciones de streaming como Netflix Inc, dejando de lado los paquetes tradicionales de la televisión de pago.



Disney anunció el mes pasado el lanzamiento de su propio servicio de streaming y que dejaría de entregar nuevas películas a Netflix a partir de 2019.



La compañía no había revelado con anterioridad su plan de distribución para los filmes de superhéroes de Marvel y de la productora de "Star Wars", Lucasfilm, para cuando termine el acuerdo con Netflix en 2018.



Iger realizó sus comentarios en la Conferencia sobre Medios, Comunicaciones y Entretenimiento de Bank of America Merrill.