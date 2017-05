Acción de Bunge se dispara 16% tras reporte de oferta de Glencore

Los papeles de Bunge Ltd., una de las mayores comercializadoras y procesadoras agrícolas del mundo, se disparaban hasta un 16 por ciento luego de conocerse que el grupo minero suizo Glencore hiciera una oferta pública de adquisición por la compañía estadounidense.



Las acciones de Bunge subían 16.01 por ciento a 81.43 dólares en la bolsa de Nueva York, con un valor de mercado de 11 mil 200 millones de dólares, al filo de las 14:50 horas local de la Ciudad de México.



Las acciones llegaron a repuntar hasta un 17.6 por ciento, un máximo de dos meses y medio después de que el Wall Street Journal reportara que el intermediario de materias primas Glencore Plc se había acercado al grupo estadounidense de negocios agrícolas para conversar sobre una posible adquisición.



No estaba claro el avance de las conversaciones entre las empresas y podría no llegarse a un acuerdo, dijeron fuentes cercanas al asunto al periódico.



Bunge no respondió a numerosos llamados para que comentara el reporte y Glencore no quiso referirse al asunto.



El presidente ejecutivo de Bunge, Soren Schroder, había dicho este mes que el sector estaba maduro para una consolidación y Bunge preparado para encabezar cualquier negocio.



A principios de este mes, el presidente ejecutivo de Bunge, Soren Schroder, dijo a analistas en una conferencia telefónica que su compañía estaría abierta a participar en acuerdos de la industria.



"La gente nos mira como nosotros miramos a todos los demás todos los días", dijo en una entrevista en ese momento. "No me sorprende. Somos una empresa muy atractiva".



Una adquisición convertiría a Glencore, un gigante suizo de la intermediación y la minería, en un actor importante en el mercado agrícola de Estados Unidos, dijo el diario.