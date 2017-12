Acciones de Apple tienen un mal día

Las acciones de varios de los proveedores asiáticos de Apple retroceden por segunda sesión consecutiva por un reporte sobre una débil demanda por teléfonos iPhone X.



Al filo de las 10:40 horas de la Ciudad de México, los papeles de la compañía retroceden 2.7 por ciento, a 170.40 dólares, su precio más bajo desde el 6 de diciembre en sus cotizaciones en la Bolsa de Nueva York.



Este año, la emisora ha trepado sobre un 50 por ciento. La empresa está valorizada en poco menos de 900 mil millones de dólares



La jornada se tornó gris tras un reporte el lunes del Economic Daily, de Taiwán, que citó a analistas diciendo que la demanda por el iPhone X podría ser inferior a la esperada en el primer trimestre.



Apple reducirá su pronóstico de ventas de su teléfono estrella en el trimestre actual a 30 millones de unidades desde lo que dijo que era un plan inicial de 50 millones de unidades, informó el Diario Económico de Taiwán, citando a fuentes no identificadas.



Eso, junto a algunos llamados pesimistas de corredurías por la demanda del iPhone X, puso a los títulos en camino a anotar su peor caída porcentual diaria desde el 10 de agosto.



Apple no ha revelado públicamente sus objetivos de ventas trimestrales para el iPhone X, que se lanzó a la venta en noviembre.



Algunos analistas han anunciado una demanda decepcionante. JL Warren Capital, basado en Estados Unidos, predijo envíos de apenas 25 millones de unidades en la medida que los consumidores se resisten a "el alto precio y una falta de innovaciones interesantes".



La correduría china Sinolink Securities dijo que espera que el precio del modelo empañe el entusiasmo de los consumidores por el producto, agregando que tasas de producción lentas podrían también entorpecer las ventas. Pero otros analistas se mostraron más optimistas.



"Nuestro trabajo sigue sugiriendo que los trimestres de marzo y junio tendrán un volumen significativo de envíos del iPhone X", dijo la semana pasada Loop Capital, con base en Chicago, que prevé despachos de 40 a 45 millones de unidades en el primer trimestre de 2018, desde la estimación de 30 a 35 millones en el trimestre actual.



Una portavoz de la empresa estadounidense dijo que Apple no hace declaraciones sobre rumores de mercado. Durante un viaje a China este mes, el presidente ejecutivo Tim Cook declaró que "no podría estar más feliz" con la demanda en el país.