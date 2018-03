Acciones chinas bajan; firmas tecnológicas caen por toma de beneficios

SHANGHÁI.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este miércoles a la baja, en medio de la cautela de los inversionistas que esperan el término de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que se espera anuncie una subida de tipos de interés.

La Fed inició su reunión de dos días ayer martes y se espera que eleve las tasas por primera vez este año al final de su reunión.

Las acciones chinas recortaron sus ganancias iniciales en la sesión y cerraron a la baja este miércoles, arrastradas por las firmas emergentes, mientras los inversores tomaban ganancias en valores de las compañías tecnológicas.

El índice compuesto de Shanghái cerró con un declive de 0.3 por ciento, en tres mil 280.95 puntos.

El referencial de acciones favoritas CSI300 perdió 0.38 por ciento, con un descenso de 0.01 por ciento del sector financiero, de 0.77 por ciento en los bienes de primera necesidad y de 0.67 por ciento en el cuidado de la salud. Por su parte, el subíndice inmobiliario avanzó 0.56 por ciento.

El índice menor Shenzhen cedió 0.73 por ciento, mientras que el referencial compuesto ChiNext para empresas emergentes cayó 1.86 por ciento, cerrando su peor jornada en cinco semanas.

Los mayores ganadores porcentuales en el índice compuesto de Shanghái fueron Guodian Nanjing Automation Co. Ltd., con una subida de 10.09 por ciento, seguido por Shenzhen Geoway Co. Ltd., con una mejora de 10.07 por ciento, y Heilongjiang Interchina Water Treatment Co. Ltd., que trepó 10.04 por ciento.

Los títulos que lideraron los descensos en el índice este miércoles fueron China CSSC Holdings Ltd., con una rebaja de 10.01 por ciento; CSSC Offshore & Marine Engineering Group Co. Ltd., con un declive de 9.98 por ciento, y Shanghai Baosight Software Co. Ltd., con una merma de 6.39 por ciento.

La Bolsa de Valores de Tokio permaneció cerrada este miércoles por la celebración del Día del Equinoccio de Primavera, establecido como un día para apreciar la naturaleza y a los seres vivos.