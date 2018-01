¿Tu empresa está lista para 'dar pelea'? Te decimos cómo saberlo y qué hacer para mejorar

Los negocios en México y el mundo han cambiado significativamente y es una tendencia que se mantendrá. Hoy tenemos startups que están dando lecciones de negocios a empresas con muchos años de experiencia.



“Estamos cambiando de era, los negocios del siglo 20 están desapareciendo, en el mundo actual un empleo ya no es para siempre”, señala Raciel Sosa, experto en liderazgo y desarrollo humano, fundador de Leadex Solutions.



El primer gran cambio que se necesita es mental



“Debes entender que hay que cambiar el paradigma, eres una empresa de tecnología con un foco en particular”, explica el especialista en entrevista con El Financiero.



Sosa es enfático al señalar que no importa si personalmente eres o no amante de la tecnología, es un elemento indispensable para sobrevivir como empresa.



“Hoy tu brazo derecho es la tecnología no importa a lo que te dediques o vendas, eres de tecnología que vende algún producto o servicio”, agrega.



¿Qué cambios operativos necesito realizar?



Hay que determinar dos puntos clave: dónde estás y a dónde vas como empresa. Sosa aconseja evaluar la cultura de los empleados, qué tan abiertos están al cambio, a actualizarse e incluso a modificar el cómo están haciendo las cosas.



“Suena sencillo, pero es un cambio difícil. Hay gente no se va a adaptar y hay que dejar ir para buscar gente con el perfil adecuado”, comentó.



Las empresas en México aún están en un proceso muy lento en cuanto a dar el paso de la transformación, ya que se mantienen en lo que investigadores de la Universidad de Stanford han llamado ‘zona del dilema’, explica Sosa.



“La zona del dilema es donde el empresario dice todavía puedo subsistir, piensa que no ha tenido que correr gente, hay clientes muy leales, desgraciadamente cuando tratan de actualizarse, para muchos, es demasiado tarde”, señala.



Un ejemplo de lo anterior –detalla el especialista- es Televisa. La empresa en los 90’s era muy poderosa, al inicio del siglo 21 ya estaba visible la amenaza del streaming y nuevas formas de generar contenidos pero no hicieron nada por cambiar, se confiaron y cuando decidieron hacer la transformación ya había demasiada competencia.



El caso contrario es CNN, una empresa de noticias que inmediatamente incorporó la tecnología y evolucionó, logrando consolidarse e incluso captando a una audiencia más joven.



¿Cómo detectar si estoy en la ‘zona del dilema'?



Sosa afirma que hay tres señales muy claras que te permitirán saber si estás entrando en la ‘zona del dilema’ o peor aún, si llevas estancado ahí un tiempo.



1.- Identifica las nuevas generaciones y a dónde se están moviendo, qué están adquiriendo, si lo que ofrece tu empresa llama la atención a las nuevas generación. Si no es así, actualízate.



2.- Qué hacen las nuevas tecnologías, cuáles son las innovaciones, qué es lo que está funcionando y qué es lo que viene. Puede ser desde tendencias en compras en línea, ofrecer tus productos mediante una app, formas de pago y entrega más accesibles, lo que sea que pueda ser el motor que impulse a tu empresa y que simplemente no habías visto.



3.- Tus ingresos comienzan a mermar. “Esto es una verdadera señal de alarma que quizá no habías dimensionado. Si llevas una tendencia a la baja de tus ingresos, aunque sea pequeña, pero es constante, estás en un punto de estancamiento del que debes salir ya y cambiar el modelo de negocio”, advierte. Lo que sigue de una tendencia así es una caída libre y un posible cierre.



Finalmente, Raciel Sosa reitera que estamos en un cambio de era y eso es algo que debemos tener claro. “Es un cambio del nivel de la revolución industrial. En los próximos 10 años veremos cosas inimaginables y si quieres que tu empresa esté ahí debes actuar ahora”.