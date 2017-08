Así es como tu mejor amigo te puede ayudar a prepararte para una entrevista laboral

Si estás buscando trabajo, tus mejores amigos pueden ayudarte a encontrar las claves para una buena entrevista.



Ello lo puedes lograr con una estrategia que se llama la "prueba de amigos", y viene de Simon Sinek, que es un experto en liderazgo y el autor más vendido de varios libros, incluyendo recientemente, "Leaders Eat Last", de acuerdo con el World Economic Forum (WEF).



Sinek ha hecho una carrera en gran parte de ayudar a las personas y las empresas a encontrar su "por qué", o su propósito.



Cuando visitó la oficina de Business Insider en julio para una entrevista en Facebook Live, Sinek explicó cómo la "prueba de amigos" puede ayudarte a encontrar tu "por qué" - y cómo puedes usar ese conocimiento para venderlo al comienzo de una entrevista de trabajo.



Así es como funciona:



Paso 1: Escoge a un amigo que quieras mucho y que también te quiera. No puedes elegir un miembro de la familia o un cónyuge.



Paso 2: Pregúntale "¿Por qué somos amigos?"



Sinek dijo que esa persona probablemente estará extrañada al principio, porque les estás pidiendo que pongan sentimientos complicados en palabras. Así que cambia el texto: "¿Qué tengo para que estés allí para mí sin importar lo que pase?".



Entonces tu amigo probablemente comenzará a describir las cualidades de cualquier amigo: "Eres gracioso" o "Eres leal". Así que tendrás que empujarlo para describirte específicamente.



"Eventualmente", dijo Sinek, "se darán por vencidos y dejarán de describirte y empezarán a describirse a sí mismos" - cómo los haces sentir y el valor que agregas a sus vidas.



Por ejemplo, Sinek dijo que su amigo le dijo: "Puedo sentarme en una habitación contigo y sentirme inspirado, ni siquiera tengo que hablar contigo".



Idealmente, harás este ejercicio con varios amigos, para que puedas sintetizar sus respuestas en una respuesta convincente.



En cuanto a Sinek, le diría al entrevistador:



"Me despierto cada mañana para inspirar a la gente a hacer lo que les inspira ... Imagino un mundo en el que la gran mayoría de la gente despierta inspirado para ir a trabajar, sentirse seguro cuando están allí, y volver a casa satisfecho al final del día.



"Y creo que su empresa también se dedica a esa causa, por lo que quiero trabajar para usted ... He conocido a gente aquí y todos parecen en ese camino, por lo que me siento obligado a entrevistarme aquí. Quiero ser parte de lo que sea que haces porque creo que me ayudará a cumplir mi propio propósito y mi propia causa ".



*Con información del WEF.